A Tottenhamből igazolt a Debrecen – hivatalos

„A DVSC három évre szerződtette Leon Myrtajt – írja a dvsc.hu. – A 18 éves, korosztályos válogatott labdarúgó Angliából érkezett Debrecenbe, miután végigjárta az akadémiai rendszert a londoniaknál. Leon Myrtaj 7 évesen csatlakozott a Tottenham Hotspur csapatához, több korosztályban is képviselte a Tottenham együttesét, beleértve az U16-os, U18-as és U21-es gárdát, többször edzett az első kerettel is.”

Leon Myrtaj édesanyja magyar, édesapja albán. Pályára lépett már az albán korosztályos válogatottakban, családi háttere révén jogosult a magyar korosztályos válogatottakban való szereplésre is, az U19-es csapatba már kapott meghívót, de pályára még nem léphetett.

„A fiatal, több poszton is bevethető labdarúgó ismert sebességéről, támadó kreativitásáról és sokoldalúságáról egyaránt, a szakemberek szorgalmas és ambiciózus játékosnak tartják, mostantól a Lokiban bizonyíthat” – jellemzi a szélsőt a DVSC honlapja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)

Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)