A Tottenhamből igazolt a Debrecen – hivatalos

2026.05.30. 13:12
Leon Myrtaj megállapodott Bogdán Ádám sportigazgatóval, hogy Debrecenben folytatja a pályafutását (Fotó: dvsc.hu)
Igaznak bizonyult a Nemzeti Sport pénteki értesülése: a DVSC bejelentette, hogy szerződtette a Tottenham U18-as csapatától távozó, az idén a magyar U19-es válogatottba is meghívót kapó, albán-magyar szélsőt, Leon Myrtajt.

 

A Nemzeti Sport Online-on péntek este számoltunk be róla, hogy Leon Myrtaj elköszön a Tottenham akadémiájától, melynél lejár a szerződése, Magyarországra költözik és információink szerint jó eséllyel Debrecenben folytathatja a pályafutását.

NS-infó: Magyarországra költözik a Tottenham tehetsége – a Loki esélyes a szerződtetésére

A 18 éves labdarúgó édesanyja révén magyar.

 

„A DVSC három évre szerződtette Leon Myrtajt – írja a dvsc.hu. – A 18 éves, korosztályos válogatott labdarúgó Angliából érkezett Debrecenbe, miután végigjárta az akadémiai rendszert a londoniaknál. Leon Myrtaj 7 évesen csatlakozott a Tottenham Hotspur csapatához, több korosztályban is képviselte a Tottenham együttesét, beleértve az U16-os, U18-as és U21-es gárdát, többször edzett az első kerettel is.”

Leon Myrtaj édesanyja magyar, édesapja albán. Pályára lépett már az albán korosztályos válogatottakban, családi háttere révén jogosult a magyar korosztályos válogatottakban való szereplésre is, az U19-es csapatba már kapott meghívót, de pályára még nem léphetett.

„A fiatal, több poszton is bevethető labdarúgó ismert sebességéről, támadó kreativitásáról és sokoldalúságáról egyaránt, a szakemberek szorgalmas és ambiciózus játékosnak tartják, mostantól a Lokiban bizonyíthat” – jellemzi a szélsőt a DVSC honlapja.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL
Érkezők: Blaz Boskovic (bosnyák, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Leon Myrtaj (magyar-albán, Tottenham Hotspur – Anglia, szabadon igazolhatóként) 
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (Debreceni EAC), Hornyák Csaba (Mezőkövesd), Shedrach Kaye (nigériai, Karcagi SC), Yacouba Silue (elefántcsontparti, OFK Beograd – Szerbia). A DVSC II által kölcsönadott játékosok: Fábián Bence (Karcag), Sain Balázs (Karcag), Szakács Levente (Debreceni EAC), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd)
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Szendrei Ákos (Paksi FC)
Távozók: Amos Youga (közép-afrikai-francia, lejár a szerződése)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Djordje Gordics (szerb, Lommel SK – Belgium), Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dzsudzsák Balázs (lejár a szerződése), Pálfi Donát (lejár a szerződése), Szécsi Márk (lejár a szerződése)

