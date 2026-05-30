Szabalenka továbbjutott, volt világelső ellen készülhet a Roland Garroson

Daria Kaszatkina 2022 augusztusa, a san jose-i tenisztorna óta nem tudta legyőzni Arina Szabalenkát, a 2026-os Roland Garrosig négyszer csaptak össze, ezeken a most már ausztrál színekben induló teniszező szettet sem nyert.

Kaszatkinának szombaton bréklabdája sem akadt a nyitó szettben, ráadásul a saját adogatásait sem hozta, így Szabalenka nullára hozta a játszmát. A második játszmát Kasatkina brékkel kezdte, de 2:1-nél ő is elveszítette a saját szerváját. Szabalenka 6:5-nél másodszor lebrékelte ellenfelét, így ő lesz ott a negyedik körben.

A világelsőséget visszaszerző fehérorosz egy korábbi ranglistavezetővel találkozik a következő fordulóban, ugyanis ellenfele az az Oszaka Naomi lesz, aki hatalmas csatában, három órán át tartó mérkőzésen búcsúztatta Iva Jovicot.

Folytatódott Maja Chwalínska tündérmeséje, a selejtezőből érkezett, pályafutása során harmadszor Grand Slam-főtáblán szereplő lengyel játékos szetthátrányból győzte le a rutinos Maria Szakkarit.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NŐI EGYES

3. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Szabalenka (fehérorosoz, 1.)–Kasatkina (ausztrál) 6:0, 7:5

Oszaka (japán, 16.)–Jovic (amerikai, 17.) 7:6 (7–5), 6:7 (3–7), 6:4

Snajder (orosz, 25.)–Olijnikova (ukrán) 7:5, 6:1

Chwalinska (lengyel)–Szakkari (görög) 1:6, 6:3, 6:2

Később:

Parry (francia)–Anisimova (amerikai, 6.)

Kalinszkaja (orosz, 22.)–Osorio (kolumbiai)

Gauff (amerikai, 4.)–Potapova (osztrák, 28.)

Mboko (kanadai, 9.)–Keys (amerikai, 19.)