Férfi vízilabda ob I: UVSE-győzelem az alsóházban

2026.05.30. 14:22
Az UVSE 17–16-ra nyert a PVSK vendégeként a férfi vízilabda ob I alsóházának szombati játéknapján.

A szombat délelőtti mérkőzésen az élvonalbeli tagságát biztosan megőrző fővárosi csapat 4–1-gyel zárta az utolsó negyedet, ezzel tudott fordítani. A hazaiaknál Tóth András öt gólt dobott, az UVSE-ből Korbán Richárd és Besenyei Áron egyformán négyszer talált a kapuba. A PVSK búcsúzik az élvonaltól.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALSÓHÁZ
PVSK-Mecsek Füszért–UVSE 16–17 (6–5, 3–4, 6–4, 1–4)
Később
17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC

(MTI)

 

