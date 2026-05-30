Férfi vízilabda ob I: UVSE-győzelem az alsóházban

A szombat délelőtti mérkőzésen az élvonalbeli tagságát biztosan megőrző fővárosi csapat 4–1-gyel zárta az utolsó negyedet, ezzel tudott fordítani. A hazaiaknál Tóth András öt gólt dobott, az UVSE-ből Korbán Richárd és Besenyei Áron egyformán négyszer talált a kapuba. A PVSK búcsúzik az élvonaltól.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALSÓHÁZ

PVSK-Mecsek Füszért–UVSE 16–17 (6–5, 3–4, 6–4, 1–4)

Később

17.00: Kaposvári VK–ELTE BEAC

(MTI)