Torna-vk: Kovács Zsófia aranyérmes felemáskorláton Koperben

A magyar szövetség sajtközleménye szerint a Dunaújvárosi KSE háromszoros Európa-bajnoka a selejtezőből a negyedik pontszámmal jutott a fináléba (13.233), ott pedig tovább javított eredményén, és 13.600 ponttal az élen végzett.

„Összességében nagyon jól éreztem magam, és örülök neki, hogy lépésről lépésre kezdek visszatérni a nemzetközi mezőnybe” – nyilatkozta.

Elárulta: talán még soha nem izgult ennyire versenyen, hiszen sérülései és műtétjei miatt nagyon régen szerepelt legutóbb nemzetközi viadalon, ezért vissza kell szoknia.

„Amikor sikerült döntőbe jutnom, hatalmas kő esett le a szívemről. A fináléban már sokkal felszabadultabban tudtam tornázni, a bemelegítés is jól sikerült, és egy erősebb gyakorlatot mutathattam be. Voltak hibák, de nagyon boldog vagyok, hogy ismét ilyen szinten versenyezhetek” – mondta Kovács.

Trenka János edző kifejtette: többen hibáztak a fináléban, Kovácsnak is volt pontatlansága, de összességében szépen dolgozott. Mint mondta, ez a siker nagyon kellett neki és az egész csapatnak is, hiszen az elmúlt évek rendkívül nehezek voltak, ezért most minden jó eredménynek örülniük kell.

„Ez egy fontos visszajelzés arról, hogy jó úton járunk” – szögezte le Trenka.