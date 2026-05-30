Magyar Péter: Mindent megtesz Budapest és Magyarország, hogy a BL döntője valóban sportünnep legyen

Magyar Péter azt mondta: a BL-döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye, s nagyon büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország rendezi ezt az eseményt. Hozzátette, hogy több tízezer külföldi szurkoló érkezett: 17 ezer jegyet kaptak az Arsenal és a PSG szurkolói, de úgy tudja, hogy legalább 10 ezer drukker jegy nélkül érkezett, akik a Hősök terén, valamint a város különböző pontjain fogják követni a döntőt. Közölte azt is, hogy a magyar rendőrség felkészült, mintegy négyezer rendőr teljesít szolgálatot Budapesten.

Megjegyezte, hogy soha előtte nem volt olyan esemény, ahol egyszerre ennyi rendőr lett volna szolgálatban. A miniszterelnök szerint elképesztő logisztikai teljesítmény mellett valósulhatott meg a rendezés, sok ezer önkéntessel; olyan sem fordult még elő, hogy ennyi repülőgép érkezzen egy napon belül Budapestre. Magyar Péter kiemelte, hogy eddig minden gond nélkül zajlik, pénteken is voltak már nagy rendezvények, szombaton is tele van a város.

„Úgyhogy egy fantasztikus mérkőzésre, egy fantasztikus sporteseményre van kilátás. Én mindenkinek szép szombatot kívánok, a külföldi vendégeinknek is. Reméljük, hogy békességben fog lezajlani ez az esemény, és a sport lesz a középpontban” – fogalmazott a miniszterelnök szombati Facebook-posztjában.

Hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is megnézheti a BL-döntőt az UEFA által a kormánynak adott jegyekkel

A gyermekvédelemben nevelkedő hét gyermek is megtekintheti a Bajnokok Ligája döntőjét az UEFA által a kormánynak juttatott jegyekkel – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán szombaton. Magyar Péter azt írta, „örülök, hogy az UEFA által a kormány részére juttatott jegyeknek köszönhetően hét, a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehet a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén”.

A Paris Saint-Germain–Arsenal BL-döntőt szombaton 18 órától rendezik meg a Puskás Arénában.

