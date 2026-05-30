Az olimpiai bajnok Varfolomeev nyerte meg az egyéni összetettet az rg Eb-n

Az oroszországi Barnaulban született Varfolomeevnek már csak ez az egy cím hiányzott a dicsőséglistájáról, hiszen 2024-ben Párizsban olimpiai bajnok lett, illetve 16 világ- és immár nyolc Európa-bajnoki érme van.

A szombati finálé során karikával ő gyűjtötte a legtöbb pontot (29,750), majd labdával számos hibát elkövetett és csak hatodik lett (27,400). A folytatásban buzogánnyal remekelt (31,000), és mivel a szalaggyakorlatára 29,550 pontot kapott, 120,150 ponttal aranyérmet nyert.

Az ezüstérmet a hazaiak kedvence, Sztiliana Nikolova szerezte meg, aki nyolc világbajnoki és immár 14 Európa-bajnoki éremmel büszkélkedhet. A harmadik az ukrán Tajszija Onofrijcsuk lett.