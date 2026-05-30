Tragikus buszbaleset érte a Pécsi Sportiskola aerobikcsapatát a 6-os főúton

2026.05.30. 12:16
A Pécsi Sportiskola aerobik-szakosztálya utazott abban a buszban, amelyik szombaton reggel a 6-os főúton balesetet szenvedett Pécs és Hird között; a sportolók a Magyar Kupa 2. fordulójára utaztak bérelt autóbusszal Budapestre, a Folyondár utcai csarnokba – tájékoztatta a PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola az MTI-t szombaton.

A balesetet szenvedett buszon 28-an utaztak, 19 versenyző, 3 edző, 6 szülő, valamint a jármű vezetője. A busz Hird térségében, egyelőre tisztázatlan körülmények között letért az útról és fának ütközött. A balesetben a sofőr a helyszínen életét vesztette. A PSN Zrt.-Pécsi Sportiskola közössége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt sofőr családjának és szeretteinek.

A sportiskola tájékoztatása szerint a mentőszolgálat az összes utast a kórházba szállította; a gyermekeket a gyermekklinikán, a felnőtteket a 400 ágyas klinika sürgősségi osztályán látják el. A sérültek között van egy versenyző, aki combcsonttörést szenvedett, emellett több esetben ujjtörés, agyrázkódás, zúzódás és horzsolás is történt.

A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérik.

A PSN Zrt. vezetése közölte, folyamatosan kapcsolatban állnak az érintett családokkal, az egészségügyi intézményekkel és a hatóságokkal.

A történtekre való tekintettel a sportiskola aerobikosai a Magyar Kupa hétvégi versenynapjain nem vesznek részt.

„Megrendítő a pécsi fiatal sportolók, edzőik és szüleik buszbalesete. Őszinte részvétem az elhunyt családjának, a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánok!” – fogalmazott Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Sulyok Tamás köztársasági elnök.

Péterffy Attila, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere a Facebook-oldalán Pécs közössége nevében őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt sofőr családjának, szeretteinek és mindazoknak, akiket ez a tragikus veszteség mélyen érint. „Gondolatban mindannyian a sérült gyermekekkel, családjaikkal, edzőikkel és a teljes sportközösséggel vagyunk” – fogalmazott, hozzátéve: Pécs teljes közössége bízik a sérültek mielőbbi és teljes felépülésében. A városvezető köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a mentésben, az ellátásban és a segítségnyújtásban részt vesznek.

„Ezekben az órákban a legfontosabb az érintettek támogatása, a családok nyugalma és a gyermekek gyógyulása, Pécs városa minden rendelkezésére álló segítséget megad a bajba jutottaknak” – közölte.

 

 

