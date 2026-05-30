Triatlon vb-sorozat: három magyar az első húsz között a férfiaknál Szardínián

Dévay Márk 14., Kovács Gyula 20., Bicsák Bence 33. lett, míg Kiss Gergely a kerékpározás végén kiállt.

Az 1,5 kilométeres úszást követően a magyarok az 55 fős mezőny népes élcsoportjában tekertek, egyedül Bicsák maradt le közülük jelentősen. A 40 kilométer során volt szökési kísérlet, Dévay és az amerikai Seth Rider lépett meg rövid időre a táv felénél, az ötödik körben, de utolérték őket. Nagyjából együtt maradt az élcsoport, a magyarok közül Lehmann, Dévay és Kovács indult együtt a 10 kilométeres futásra a legjobbakkal, de hamar eldőlt, hogy a tizedik és a huszadik hely között végeznek majd. A 2024-ben Európa-bajnok Lehmann 1:46:25 órával ért célba, míg Dévay 1:47:02-vel, Kovács 1:47:48-cal, Bicsák 1:49:33-mal zárt.

Győzött a portugál Vasco Vilaca (1:45:16), őt a brazil Miguel Hidalgo (1:45:35) és a szintén portugál Ricardo Batista (1:45:45) követte.

A férfiak előtt lebonyolított 39 fős női versenyben Kropkó Márta úszásban és kerékpárban az élcsoporttal haladt, végül a futás során szétszakadó mezőnyben 1:55:45 órás eredménnyel tizedik lett. Győzött a francia Cassandre Beaugrand 1:53:49-cel, mögötte a brit Beth Potter (1:53:53) és a német Lisa Tertsch (1:53:58) ért célba a második és harmadik helyen.