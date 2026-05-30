Triatlon vb-sorozat: Kropkó Márta tizedik lett Szardínián

A női mezőny egyetlen magyar indulója az 1.5 kilométeres úszást követően a harmadik-negyedik helyen jött ki a vízből, majd a 40 kilométeres kerékpározás során az élbolyban haladt. Eleinte egy négyfős szökevénycsoport tekert az élen, de többen utolérték őket, és aztán 18-as nagy csoport alakult ki, amely a kilenc kör végére több mint három és fél perces előnyt szerzett. Kropkó az újabb váltásnál kilencedikként ment be a depóba, és a 14. helyen jött ki, de ekkor még az egész csoport együtt maradt.

A 10 kilométeres futásban a várakozásnak megfelelően szétszakadt az élboly. A magyar versenyző tizedikként ért célba 1:55:45 órás eredménnyel. Győzött a 2024-ben világbajnokságon és olimpián is aranyérmes francia Cassandre Beaugrand 1:53:49-cel. Mögötte a 2023-ban vb-első brit Beth Potter (1:53:53) és a tavaly világbajnok német Lisa Tertsch (1:53:58) ért célba a második és harmadik helyen.

A férfiak versenye – Lehmann Csongorral, Kiss Gergellyel, Bicsák Bencével, Dévay Márkkal és Kovács Gyulával a mezőnyben – 14 órakor kezdődik.

