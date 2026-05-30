Egyik beszámolót sem fogadták el a Magyar Atlétikai Szövetség küldöttgyűlésén

Már ezt megelőzően is megosztott volt a tagság, illetve a vezetőség. A tavaly májusi ülésen a szervezetet 2009 óta irányító Gyulai Miklós visszahívása is szóba került, miután a hattagú elnökségből hárman – Németh Zsolt (Dobó SE), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Honvéd) és Tölgyesi Előd (ARAK) – jelezték, szerintük nem az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi tevékenységét, és a szövetség irányításában nem biztosítja az elnökség közreműködésének lehetőségét. Az elnökség a beszámolókat most sem fogadta el, hasonló helyzet alakult ki, mint tavaly. Ilyen előzmények után a szövetség honlapján Gyulai Miklós a teljes atlétikai közösséghez fordulva az összefogás fontosságát emelte ki a sportág érdekében, illetve a magyar atlétika közelmúltban elért eredményeire, sikereire hívta fel a figyelmet.

A szombati közgyűlés – amelyen a sportág magyar kiválóságai, többek között Baji Balázs, Márton Anita, Zsivoczky Attila, Zsivoczky-Farkas Györgyi is jelen volt különböző minőségben – Szabó Lászlónak, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnökének a felszólalásával kezdődött, majd gyászszünet következett az előző, a tavalyi küldöttgyűlés óta elhunytak tiszteletére, aztán kitüntetéseket, okleveleket adtak át. Ezt követően Deutsch Péter, a szövetség – szavazati joggal nem rendelkező – vezérigazgatója, a Gyulai Memorial atlétikai verseny főszervezője mondott beszédet, majd távozott. Miként előtte Szabó László is.

A küldöttgyűlés ezután Zsivoczky-Farkas Györgyi indítványára arról szavazott, hogy a 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontról titkos legyen a szavazás. A küldöttek 45 igen és 21 nem vokssal támogatták a javaslatot.

A küldöttek végül egyik beszámolót sem fogadták el, így a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2025-ös költségvetésre vonatkozóan, de a szakmai részt illetően a tavalyi tevékenységről, valamint az idei tervekről szóló beszámolót sem. Hasonló sorsra jutott az alapszabály módosítása is.

Amíg a szavazatokat számolták, Farkas Attila Erik levezető elnök előrevette az egyebek napirendi pontot, amiről kiderült, hogy oda senkinek sem volt ügyrendi javaslata. Így, miután közben megszámolták a szavazatokat, a levezető elnök berekesztette a küldöttgyűlést.

(MTI)