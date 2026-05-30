BL-döntő: PSG–Arsenal 0–1

Luis Enrique és Arteta is kihirdette kezdőcsapatát a budapesti BL-döntőre

2026.05.30. 16:54
Luis Enrique és Mikel Arteta is kihirdette hivatalos kezdőcsapatát a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre, amely 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal között.

BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!
Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – F. Ruiz, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Chevalier (k), Marin (k), Beraldo, Zabarnij, Goncalo Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye
ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Lewis-Skelly, Rice – Saka, Trossard, Havertz. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (k), G. Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyökeres, Nörgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

 

