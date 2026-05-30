Luis Enrique és Arteta is kihirdette kezdőcsapatát a budapesti BL-döntőre

BAJNOKOK LIGÁJA

DÖNTŐ

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Arsenal (angol) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!

Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – F. Ruiz, Vitinha, Joao Neves – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

A kispadon: Chevalier (k), Marin (k), Beraldo, Zabarnij, Goncalo Ramos, Li Kang In, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye

ARSENAL: Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard, Lewis-Skelly, Rice – Saka, Trossard, Havertz. Menedzser: Mikel Arteta

A kispadon: Kepa (k), G. Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyökeres, Nörgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

