A kajak négyes 500-on Európa-bajnok lett; Kopasz Bálint ezren második

Kilenc év után került ismét Európa-bajnoki aranyérem a magyar férfi kajak négyes tagjainak nyakába! Azt már május elején, a szegedi világkupaversenyen látni lehetett, hogy a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású egységünk rendkívül erős, hiszen fantasztikus teljesítménnyel nyerték meg a versenyt. Brandenburgban nem sikerült ismét a dobogó tetejére állniuk a mieinknek, mert az olimpiai címvédő német egység hajszállal, tizenöt századmásodperccel jobbnak bizonyult náluk.

Volt tehát miért visszavágni Montemor-o-Velhóban, és vissza is vágtak! Elképesztően izgalmas csata alakult ki az élen, és a mieink végeztek az első helyen, pontosan 13 századmásodpercet verve a holtversenyben célba érő németekre és spanyolokra. Nádas és Tótka 2017 után ünnepelhetett ismét Európa-bajnoki címet a négyessel, Kurucz Levente és Fodor Bence karrierje első Eb-aranyérmét nyerte meg.

„Ezt kiböjtöltük rendesen! Sajnos nem elég néha jó formát hozni meg tökéletes felkészülést csinálni – ilyen a sportágunk, egyszer felénk billen a mérleg nyelve, egyszer nem. Hosszú ideje várunk erre a győzelemre, most sem vagyok jobb formában, mint négy-öt évvel ezelőtt, boldog vagyok, hogy végre összejött, reméljük, ez még csak a kezdet!” – értékelt Tótka Sándor a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek (MKKSZ).

A királyszám királyának, az ezen a távon olimpiai, négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Kopasz Bálintnak problémája adódott Portugáliában: az Eb elején megsérült a hajója, így másikban kellett versenyeznie. Klasszisunk a fináléban megfontoltan kezdett a hatos pályáról, fél távnál a negyedik helyen haladt, és még 250 méterrel a vége előtt is egy hajó lemaradása volt a hazaiak kedvencével, a címvédő Fernando Pimentával szemben. A portugált sikerült beérnie, a fehérorosz Uladziszlau Kravec azonban még nála is keményebben hajrázott, Kopasz Bálint így ezüstérmet szerzett.

Szép sikereket értünk el a parasportolók KL1-es számában, a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pál megszerezte ötödik Európa-bajnoki címét, mögötte Suba Róbert a második helyen ért célba.

A Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna alkotta női kajak négyesünk, Hodován Dávid (C–1 200 m) és Kiss Tibor (KL2) az ötödik, Juhász István (C–1 1000) és Paragi Petra (C–1 200) a nyolcadik helyen végzett.

KAJAK-KENU

EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTEMOR-O-VELHO

Kajak

Férfiak

K–1 1000 m. Európa-bajnok: Uladziszlau Kravec (Fehéroroszország) 3:24.311 perc, 2. Kopasz Bálint 3:25.011, 3. Fernando Pimenta (Portugália) 3:25.316

K–4 500 m. Eb: Magyarország (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor, edző: Hüvös Viktor) 1:18.500, 2. Németország (Rendschmidt, Lemke, Schopf, Liebscher-Lucz) 1:18.630 és Spanyolország (Del Rio, Arevalo, Cooper, Germade) 1:18.630

Nők

K–4 500 m. Eb: Spanyolország (Ouzande, Val, Garcia, Pardo) 1:31.576, 2. Lengyelország (Ostrowska, Putto, Kakol, Kosciolek) 1:32.336, 3. Fehéroroszország (Tkacsova, Szkrihanava, Szaucsuk, Kusner), …5. Magyarország (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) 1:33.651

Kenu

Férfiak

C–1 200 m. Eb: Szergej Szvinarev (Oroszország) 38.279, 2. Pablo Grana (Spanyolország) 38.354, 3. Aljakszandr Zubok (Fehéroroszország) 38.769, …5. Hodován Dávid 39.059

C–1 1000 m. Eb: Martin Fuksa (Csehország) 3:41.797, 2. Zahar Petrov (Oroszország) 3:42.182, 3. Sztefanosz Dimopulosz (Görögország) 3:43.687, …8. Juhász István 3:47.936

Nők

C–1 200 m. Eb: Ljudmila Luzan (Ukrajna) 43.710, 2. Olympia Della Giustina (Olaszország) 45.439, 3. Dorota Borowska (Lengyelország) 45.504, …8. Paragi Petra 46.254

Para szakág

Férfiak

KL1. Eb: Kiss Péter Pál 46.197 (Magyarország, BHSE, e: Gombos Dániel), 2. Suba Róbert 46.927 (Magyarország), 3. Remy Boulle (Franciaország) 47.462

KL2. Eb: David Phillipson (Nagy-Britannia) 41.842, 2. Christian Volpi (Olaszország) 42.577, 3. Markus Swoboda (Ausztria) 43.032, …5. Kiss Tibor 44.192