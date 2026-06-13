Ibrahimovic beszólt az amerikai szurkolóknak
A svédek legendás játékosa, Zlatan Ibrahimovic szerint az amerikai szurkolók felfogása egészen más, mint az európaiaké, ami már most megmutatkozott a világbajnokságon.
„Emlékszem a Los Angeles Galaxynál eltöltött éveimre. Amikor elveszítettünk egy mérkőzést, és elsétáltam az autómhoz, a szurkolók tacót majszoltak, nevettek és úgy vártak rám. Európában azonban egészen más volt a helyzet: ha ott elveszítettél egy meccset, akkor a drukkerek nem az autód, hanem a házad előtt vártak... Teljesen más szint” – idézte az As a Milan jelenlegi tanácsadóját.
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