Karolina Muchova lesz Serena Williams párostársa Berlinben

„Nem gyakran adódik lehetőség párost játszani egy ilyen játékossal” - mondta a szombati sajtótájékoztatón Muchova.

Markus Zoecke, a torna igazgatója elárulta, hogy Williamsék valószínűleg kedden vagy szerdán lépnek pályára az első fordulóban.

Június elején derült ki, hogy a 44 éves, egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai sportoló - a mindössze 19 éves Mboko oldalán - indulni szeretne a londoni és a berlini tornán. A brit fővárosban két játszmában legyőzték a Nicole Melichar-Martinez, Erin Routliffe amerikai, ausztrál duót a keddi nyolcaddöntőben, a következő fordulóban viszont már nem léphettek pályára, mert Mboko másnap megsérült az egyes nyolcaddöntőjében.

Azóta kiderült, hogy a kanadai játékosnak az oldalszalag sérült meg a térdében, ezért ki kell hagynia a wimbledoni tornát, így Williamsnek új párospartner után kellett néznie.

A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Serena Williams 2017-ben nyerte utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.