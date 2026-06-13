Nemzeti Sportrádió

Karolina Muchova lesz Serena Williams párostársa Berlinben

2026.06.13. 13:29
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Serena Williams a 2022-es US Openen (Fotó: Getty Images)
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Serena Williams tenisz Karolína Muchová Berlin
A kanadai Victoria Mboko sérülése miatt a cseh Karolina Muchova lesz Serena Williams párostársa a hétfőn kezdődő 1,2 millió dollár (366 millió forint) összdíjazású berlini füves pályás női tenisztornán.

„Nem gyakran adódik lehetőség párost játszani egy ilyen játékossal” - mondta a szombati sajtótájékoztatón Muchova.

Markus Zoecke, a torna igazgatója elárulta, hogy Williamsék valószínűleg kedden vagy szerdán lépnek pályára az első fordulóban.

Június elején derült ki, hogy a 44 éves, egyesben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes amerikai sportoló - a mindössze 19 éves Mboko oldalán - indulni szeretne a londoni és a berlini tornán. A brit fővárosban két játszmában legyőzték a Nicole Melichar-Martinez, Erin Routliffe amerikai, ausztrál duót a keddi nyolcaddöntőben, a következő fordulóban viszont már nem léphettek pályára, mert Mboko másnap megsérült az egyes nyolcaddöntőjében.

Azóta kiderült, hogy a kanadai játékosnak az oldalszalag sérült meg a térdében, ezért ki kell hagynia a wimbledoni tornát, így Williamsnek új párospartner után kellett néznie.

A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokló Serena Williams 2017-ben nyerte utolsó Grand Slam-címét, a 2022-es US Open óta pedig nem versenyzett.

 

Serena Williams tenisz Karolína Muchová Berlin
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