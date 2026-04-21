Vb 2026: ingyenes lesz a tömegközlekedés Philadelphiában a mérkőzések után

A szurkolók az öt csoportmérkőzést – vagyis az Elefántcsontpart–Ecuador, a Brazília–Haiti, a Curacao–Elefántcsontpart, a Franciaország–Irak és a Horvátország–Ghána összecsapást –, illetve egy nyolcaddöntős párharcot követően vehetik igénybe a díjmentes szolgáltatást. A SEPTA (Délkelet-Pennsylvaniai Közlekedési Hatóság) ugyanis ingyenes vonatutat biztosít visszafelé, a szolgáltatás a szünetben kezdődik, és a mérkőzések befejezése után két órán keresztül tart. A találkozók előtt a Lincoln Financial Field stadionba vezető útvonalra a megszokott viteldíj marad érvényben.

A döntés nem igazodik néhány rendező városhoz, amelyek éppen a torna alatt emelik a közlekedési árakat. Pénteken a New Jersey-i városvezetés jelezte, a mérkőzésekre érvényes retúr tömegközlekedési jegyek 150 dollárba, hozzávetőlegesen 46 ezer forintba kerülnek majd. A bostoni Gillette Stadionban rendezendő meccsekre a szurkolóknak a hasonlóan oda-vissza jegyekért 95 dollárt (29 ezer forint) kell fizetniük.