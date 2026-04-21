Női Socca BL: aranyérmes a Környe SE!

A magyar együttes a nők számára első alkalommal kiírt kupában minden meccsét megnyerve, imponáló magabiztossággal lett végső győztes Portóban. A környeiek mindhárom csoportmeccsüket hozták és jutottak a negyeddöntőbe, ahol a német Eintracht Spandaut győzték le 2–1-re. Az elődöntőben a spanyol Cantabria következett, és egy küzdelmes 2–0-s magyar siker. A fináléban aztán egy színvonalas, kőkemény, taktikus csatában a lengyel Zorza Pegow együttese ellen nyertek a lányok 3–0-ra.

A BL legjobb kapusa a magyar csapatkapitány, Terdik Tamara lett, a legjobb játékos címet Krár Edina érdemelte ki, míg a legtechnikásabb soccásnak járó díjat Kirschner Kamilla vehette át.

„Én az utolsó mérkőzés utolsó perceiben hittem el, hogy ez meglesz” – mondta az eredményhirdetés után Terdik Tamara. „Az utolsó utáni pillanatig koncentráltunk, nem szálltunk el egy pillanatra sem, hiába jöttek az eredmények. Tudtuk, hogy minden ellenfél erős, a döntőben pedig csak tiszta fejjel és hatalmas szívvel lehet nyerni. Így is mentünk fel: hideg fej, forró szív... Csúsztunk-másztunk egymásért, igazi csapatként működtünk. Ez a győzelem minden álmomat felülmúlja, ráadásul a legjobb kapus díjjal. Ezt most még nehéz szavakba önteni” – összegzett a magyarok csapatkapitánya.

A környeiekkel Portóba utazott Móré Bendegúz, a Magyar Socca Sportszövetség elnöke, aki csapatmenedzserként és edzőként segítette a környeieket. „Történelmi pillanat ez. Nemcsak klubszinten, hanem a magyar socca szempontjából is. Ami igazán különlegessé teszi ezt a sikert, az a közeg. Fegyelmezetten, pontosan, egymásra figyelve hozták le a lányok minden egyes meccset. Azt gondolom, hogy ez a győzelem a közösségé. Annak a fajta összetartozásnak, ami túlmutat a pályán. Hajdú B. István után szabadon: »nem hittem, hogy egyszer tíz nő meg fog siratni.« Lehetne elemezni taktikát, képességeket, de most inkább azt mondom: amikor mindenki ugyanabba az irányba húz, akkor ilyen dolgok történnek” – fogalmazott a sportvezető.