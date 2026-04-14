Esztergomban is döntetlent játszott Szlovákiával a magyar futsalválogatott

Amíg két napja két-két gólt szereztek a nemzeti együttesek, addig ezúttal egyet-egyet. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány tanítványai már a 47. másodpercben vezetéshez jutottak Suscsák Máté révén. A vendégek a hetedik percben egyenlítettek, ezt követően hiába játszottak fölényben és veszélyesebben a magyarok, a győztes találatot nem tudták megszerezni.

A januári Európa-bajnokság óta ez volt az első két meccse futsalválogatottunknak.