Esztergomban is döntetlent játszott Szlovákiával a magyar futsalválogatott

Ahogy vasárnap Léván, úgy kedden Esztergomban is döntetlent játszott a magyar futsalválogatott a szlovák csapattal felkészülési mérkőzésen.
Amíg két napja két-két gólt szereztek a nemzeti együttesek, addig ezúttal egyet-egyet. A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint Sergio Mullor szövetségi kapitány tanítványai már a 47. másodpercben vezetéshez jutottak Suscsák Máté révén. A vendégek a hetedik percben egyenlítettek, ezt követően hiába játszottak fölényben és veszélyesebben a magyarok, a győztes találatot nem tudták megszerezni.
A januári Európa-bajnokság óta ez volt az első két meccse futsalválogatottunknak.
2026.03.27. 10:17
