Így alakul át a Formula–1 a Miami Nagydíjra

A szövetség már a találkozó előtt is világossá tette, inkább finomhangolásról van szó, és az utolsó ülés két fő témáját az időmérő és a biztonság kérdése jelentette. A kvalifikáción mostantól a maximálisan engedélyezett visszatöltés mértéke 8 MJ-ról 7 MJ-ra csökken, míg az úgynevezett szupervisszatöltés csúcsteljesítménye 250 kW-ról 350 kW-ra nő, s ez utóbbi változtatás a versenyen is érvényes lesz.

E módosítások célja, hogy a pilóták az energia menedzselésével kevesebb, míg padlógázon több időt töltsenek el, és jobban a határon tudjanak vezetni. A szövetség emellett 8-ról 12-re növelte azon futamok számát, ahol alternatív alacsonyabb energialimitek alkalmazhatók, így jobban tudnak igazodni a különböző pályák sajátosságaihoz.

A futamokon az MGU-K teljesítményleadása a kulcsfontosságú gyorsítási zónákban 350 kW marad, de a kör többi részén 250 kW-ra korlátozódik. Ezen kívül az elektromos rásegítés, vagyis a boost felső határát 150 kW-ban maximalizálták annak érdekében, hogy elkerüljék a váratlanul kialakuló nagy tempókülönbségeket a versenyzők között, miközben megőrzik az előzési lehetőségeket, illetve az általános teljesítménykarakterisztikát.

Az FIA emellett újabb módosítást hajt végre a rajtprocedúrán is, és már a május 1. és 3. között rendezendő Miami Nagydíjon teszteli az alacsony rajtteljesítmény felismerésére kifejlesztett rendszerét, amely képes azonosítani, ha egy autó a kuplung felengedése után szokatlanul lassan gyorsul. Ilyen esetekben az MGU-K automatikusan beavatkozik annak érdekében, hogy biztosítsa a minimális gyorsulást úgy, hogy ne jelentsen versenyelőnyt. Az érintett gépek emellett hátul és oldalt villogó fényjelzést fognak adni, hogy figyelmeztessék a mögöttük haladó versenyzőket. Ha a rendszer beválik, akkor hivatalosan is bevezetésre kerül.

A szövetség intézkedéseket tett annak érdekében is, hogy növelje a biztonságot, valamint a láthatóságot esős körülmények között. A versenyzői visszajelzései alapján növelték a köztes esőgumi gumimelegítőjének hőmérsékletét, hogy jobb legyen a kezdeti tapadás, miközben az ERS maximális teljesítményleadását csökkentik, hogy jobb legyen a kocsi irányíthatósága alacsony tapadási viszonyok mellett. Ezen felül a hátsó fényjelzőrendszert is egyszerűsítik, hogy javuljon a láthatóság.