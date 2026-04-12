Kahn nem ajánlja a vb-szereplést Musialának – a választ nem teszi zsebre a kapuslegenda

„Őszintén szólva el kellene gondolkodnia azon, hogy kihagyja a világbajnokságot – mondta Oliver Kahn a Triple – der Hagedorn-Fussballtalk című műsorban. – Ha úgy érzem, hogy valami nem stimmel a játékomban, akkor dolgoznom kell azon, hogy újra formába lendüljek. Ehhez áldozatokat kell hozni, a kevesebb néha több...”

Jamal Musiala válasza azonban egyértelmű volt, és azt is megmutatta, hogy nem hagyja abba a küzdelmet a legmagasabb szintű teljesítményért. A Bayern München szombati 5–0-s győzelme során szerzett gólja és gólpassza után ezt mondta:

„Nem olvastam, amit ő mondott, de mindenképpen szeretnék eljutni a világbajnokságra. A fókuszom most azon van, hogy segítsek a Bayernnek mindent megnyerni, és aztán szeretnék segíteni az országomnak is a nyáron” – hangsúlyozta Musiala.