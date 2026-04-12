Kahn nem ajánlja a vb-szereplést Musialának – a választ nem teszi zsebre a kapuslegenda
„Őszintén szólva el kellene gondolkodnia azon, hogy kihagyja a világbajnokságot – mondta Oliver Kahn a Triple – der Hagedorn-Fussballtalk című műsorban. – Ha úgy érzem, hogy valami nem stimmel a játékomban, akkor dolgoznom kell azon, hogy újra formába lendüljek. Ehhez áldozatokat kell hozni, a kevesebb néha több...”
Jamal Musiala válasza azonban egyértelmű volt, és azt is megmutatta, hogy nem hagyja abba a küzdelmet a legmagasabb szintű teljesítményért. A Bayern München szombati 5–0-s győzelme során szerzett gólja és gólpassza után ezt mondta:
„Nem olvastam, amit ő mondott, de mindenképpen szeretnék eljutni a világbajnokságra. A fókuszom most azon van, hogy segítsek a Bayernnek mindent megnyerni, és aztán szeretnék segíteni az országomnak is a nyáron” – hangsúlyozta Musiala.
Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet
A támadó középpályás elmondta, hogy szombati teljesítményével egy lépéssel közelebb került a legjobb formájához.
„Nagyon jól éreztem magam ma. Jó meccs volt. Jobb megmozdulásaim voltak, és szereztem egy gólt. Örülök a teljesítményemnek – mondta Musiala a mérkőzés után a Sky Germany riporterének. – Minden egyes perc, amit játszhatok, nagy hasznomra válik. Ma egy lépést tettem előre, de még van mit dolgozni. Az én lábam most szabadabban mozog, mint néhány héttel vagy hónappal ezelőtt. Csak egy kis türelemre van szükségem.”