Kahn nem ajánlja a vb-szereplést Musialának – a választ nem teszi zsebre a kapuslegenda

ROCK PÉTER
2026.04.12. 11:10
Jamal Musiala önszántából biztosan nem fogadja meg Oliver Kahn tanácsát (Fotó: Getty Images)
Oliver Kahn, a német labdarúgó-válogatott és a Bayern München korábbi sztárja a napokban felkeltette a figyelmet, amikor azt tanácsolta Jamal Musialának, hogy hagyja ki a világbajnokságot, mivel véleménye szerint a 23 éves játékos nem hozza a legjobb formáját, miután tavaly súlyos sérülést szenvedett a klub-vb-n.

„Őszintén szólva el kellene gondolkodnia azon, hogy kihagyja a világbajnokságot – mondta Oliver Kahn a Triple – der Hagedorn-Fussballtalk című műsorban. – Ha úgy érzem, hogy valami nem stimmel a játékomban, akkor dolgoznom kell azon, hogy újra formába lendüljek. Ehhez áldozatokat kell hozni, a kevesebb néha több...”

Jamal Musiala válasza azonban egyértelmű volt, és azt is megmutatta, hogy nem hagyja abba a küzdelmet a legmagasabb szintű teljesítményért. A Bayern München szombati 5–0-s győzelme során szerzett gólja és gólpassza után ezt mondta:

„Nem olvastam, amit ő mondott, de mindenképpen szeretnék eljutni a világbajnokságra. A fókuszom most azon van, hogy segítsek a Bayernnek mindent megnyerni, és aztán szeretnék segíteni az országomnak is a nyáron” – hangsúlyozta Musiala.

Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet

A bajorok öt gólt rámoltak be a St. Pauli kapujába, de lehetett volna a különbség sokkal nagyobb is.

A támadó középpályás elmondta, hogy szombati teljesítményével egy lépéssel közelebb került a legjobb formájához.

„Nagyon jól éreztem magam ma. Jó meccs volt. Jobb megmozdulásaim voltak, és szereztem egy gólt. Örülök a teljesítményemnek – mondta Musiala a mérkőzés után a Sky Germany riporterének. – Minden egyes perc, amit játszhatok, nagy hasznomra válik. Ma egy lépést tettem előre, de még van mit dolgozni. Az én lábam most szabadabban mozog, mint néhány héttel vagy hónappal ezelőtt. Csak egy kis türelemre van szükségem.”

Bayern München foci vb 2026 Jamal Musiala Oliver Kahn német labdarúgó-válogatott
Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet

Német labdarúgás
17 órája

A FIFA nem viszi Mexikóba az iráni válogatott vb-meccseit

Foci vb 2026
2026.04.10. 20:42

Spanyol beugróból főszereplő? – körkép a 2026-os vb európai játékvezetőiről

Foci vb 2026
2026.04.10. 11:53

Kovács István bekerült a nyári világbajnokság játékvezetői keretébe – hivatalos

Foci vb 2026
2026.04.09. 19:09

Neuer százharminchatodszor volt kezdő ugyanazon csapat színeiben a BL-ben, utolérte Messit

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 12:49

„Ezzel a játékkal a Bayern kifiléz” – nem volt elájulva az Arsenaltól Craig Burley

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 11:05

Arbeloa: Ha van csapat, amely nyerhet Münchenben, az a Real Madrid!

Bajnokok Ligája
2026.04.08. 07:55

Három gól, sok helyzet és Bayern-győzelem a Real elleni BL-negyeddöntő első mérkőzésén

Bajnokok Ligája
2026.04.07. 22:53
Ezek is érdekelhetik