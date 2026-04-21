Bor Barna: Nem ismerik Özbas Szofi ellenszerét

– Három pontszerző helyezést és egy érmet szerzett a magyar válogatott Tbilisziben az Európa-bajnokságon. Elégedett?

– Előzetesen aláírtam volna, de könnyen lehetett volna ez két érem is, Pupp Réka nagyon közel volt a dobogóhoz – mondta a Nemzeti Sportnak Bor Barna, a magyar cselgáncsválogatott szövetségi kapitánya.

– Nem tűnik maradéktalanul elégedettnek. Mi az oka, hogy a férfiszakág lemaradt a nőihez képest?

– Talán az utánpótlásképzésben vannak hiányosságok, vagy a kluboknál nem olyan munkát végeznek, amilyet kellene, és egyéni, hozzáállásbeli gondok is lehetnek. Vannak, akik azt mondják, mindent megtettek, de ez inkább csak jól hangzik, nem feltétlenül van így. Nem akarok senkivel gonosz lenni, de ennél több van a csapatban, ha viszont egyesek ennyit tudnak, akkor nincs itt a helyük. Összességében elégedett vagyok, megszereztük a magyar cselgáncssport huszadik Európa-bajnoki aranyérmét. Özbas Szofi mellett van két stabilan jó versenyzőnk 52 kilogrammban, és mellettük feltörekvő fiatalok is, például a „kis tigris”, Szeleczki Szabina.

– Akkor nézzük súlycsoportonként. Kitől várt többet, ki szerzett kellemes meglepetést?

– A két 60 kilósunktól szerettem volna jobb eredményt, de a munkájukkal elégedett voltam. Ha valaki érmes akar lenni Európa- vagy világbajnokságon, annak kell legalább két-három bravúrgyőzelem, olyan riválisokat is felül kell múlni, akik olimpián, vébén vagy Eb-n érmet szereztek. Pongrácz Bence jól mozgott a címvédő ellen, neki is összejöhetett volna jobb eredmény, ha nagyobb szerencséje van. A két 73 kilósunkról nemigen tudok mit mondani, mert sem Szegedi Dániel, sem Szabó Áron nem jutott sokáig. Előbbiben is van lehetőség, hiszen korábban Eb-ötödik volt, de minden követ meg kell mozgatnia a siker érdekében. Szabó már többször kikapott Adil Osmanovtól, ki kell találnia valamit az ilyen kaliberű ellenfelekre.

– És a nehézsúlyúak?

– Sáfrány Péter nagyon sérülékeny, most is rengeteget ki kellett hagynia a felkészülésből, annak is örülök, hogy visszatért, de látszott rajta, hogy félévnyi munka hiányzik. Ha beleáll és elkerülik a sérülések, a kvalifikációs időszakban már ott lehet a legjobb nyolcban egy nemzetközi versenyen. Önbizalma van, akar és tudja, hogyan kell versenyt nyerni, a juniorok között világbajnok volt. Nerpel Gergely is ügyes, egy GP-bronzéremmel került be a keretbe, rengeteget dolgoztattuk, el is végezte a feladatot, látszott rajta, hogy fáradt, később viszont ennek meglesz a gyümölcse. Vég Zsomborban bármikor benne van az érem, ezúttal is jól harcolt, az olimpiai bajnok ellen is helytállt. Minden adottsága megvan az élmezőnyhöz, taktikailag kell fejlődnie, és hallgatnia az edzőjére, Bíró Tamásra.

– Özbas Szofi elképesztően versenyzett, és megvédte az Eb-címét, ami eddig a magyarok közül kizárólag Csernoviczki Évának sikerült.

– Fantasztikus lány, rendkívüli sportoló. A szakemberek elemezhetik a videókat, feltérképezhetik az ellenfelek gyenge pontjait, de amikor a versenyző a szőnyegen van, nem tudnak helyette küzdeni. Szofi rendkívül erős egyéniség mentálisan és fizikailag is. A legtöbb versenyző esetében hónapok eltelnek, amire egy új súlycsoportba beleerősödnek, ő meg rárúgta a 70 kilósokra az ajtót. Mostanra már azt sem lehet mondani, hogy nem ismerik, hiszen másfél éve ebben a kategóriában versenyez, és még mindig nem tudják, mi az ellenszere. Azt kívánom, ne is tudják meg soha! A többi lányra is hasonlóan jókat tudok mondani, Pupp Réka is évek óta ott van az élmezőnyben, Gyertyás Róza ugyanúgy.

– Mi lehet a Budapest Honvéd titka, hogy ilyen jó női versenyzőket ad a magyar cselgáncssportnak?

– Kiváló szakemberek dolgoznak ott, ráadásul budapesti klubként vonzza a jó sportolókat, és a közösség is nagyszerű. Szeretik egymást a klubtársak, folyamatosan bennük van a versenyszellem, ha boltba kell menni, akkor is vetélkednek, hogy ki ér oda hamarabb. Apróságok, de fontos tényezők ezek, mert egy sportoló a versenyzésben él.

– Hogyan látja a válogatott jövőjét a nyári olimpiai kvalifikációs időszak közeledtével?

– Kap mindenki egy hét szünetet, hadd pihenjen. A következő versenyünk az asztanai Grand Slam lesz, oda leginkább azok utaznak, akiknek versenytapasztalatra van szükségük. Június végén a mongol GS már kvalifikációs verseny, egy hétre rá pedig Kínában a Grand Prix-n is tervezünk indulni. Fontos a jó rajt az olimpiai kvalifikációs időszakban, mert ha korán pontokat szerez az ember, utána már taktikázhat, melyik viadalon indul, melyiken nem, máskülönben lépéskényszerbe kerül.