Mendoza és a többiek tele reménnyel – a héten 250-nél is több egyetemi játékos kerül az NFL-be

Magyar idő szerint péntek hajnalban indul az idei NFL-draft első köre Pittsburghben. Az első napon 32 játékos kel el, de mivel a csapatok szabadon kereskedhetnek a választási jogokkal, több cetli is gazdát cserélt az elmúlt években, hónapokban, hetekben, napokban. Még ezután, sőt, a draft alatt is lehet csereberélni, így a jelenlegi állásról tudunk beszélni.

Ez alapján 26 csapat lesz érdekelt az első körben, hat pedig külső szemlélője lesz a nyitó este eseményeinek. A New York Giants szurkolói dörzsölhetik a tenyerüket, mert a csapat kétszer is választ az első tízben, és dupla esélye van még a New York Jets, a Cleveland Browns, a Miami Dolphins, a Dallas Cowboys és a Kansas City Chiefs is.

Az első kör sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. New York Giants (a Cincinnati jogával), 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans, 29. Kansas City Chiefs (az LA Rams jogával), 30. Miami Dolphins (a Denver jogával), 31. New England Patriots, 32. Seattle Seahawks.

A második napon (magyar idő szerint szombat hajnalban) a második és a harmadik körre kerül sor, míg szombaton (magyar idő szerint este) a negyediktől a hetedik körig draftolnak.

A tengerentúlon az előző idény vége óta a szaklapok egyik legnépszerűbb projektje a mock draftok készítése, a szakértők eljátsszák a draft első körét, megtippelik és meg is magyarázzák, melyik csapat melyik újoncot viszi majd ki. Bár vannak több körre kiterjedő találgatások, a legtöbb mock draft az első körről szól.

A fantasypros.com oldal 30 amerikai szakértő legfrissebb mock draftja alapján készített egy összegzést arról, melyik játékos hol köthet ki az első körben. Összeállításunkban – amellett, hogy kitérünk rá, a csapatoknak melyik poszton van szükségük új játékosra – azt is megmutatjuk, hogy ezen összesítés szerint ki a legesélyesebb a szakírók szerint arra, hogy elvigyék az első draftnap bizonyos pontján.

A csapatokon a draftsorrend szerint megyünk végig, az első körről jelen állás szerint lemaradó csapatokat az összeállításunk alján találják meg.

LAS VEGAS RAIDERS

Fő szükségletek: irányító, elkapó, belső védőfalember

Az első körben várt játékos: 1. Fernando Mendoza (irányító, Indiana)

Draftpickek száma: 10

Amióta véget ért az idény, mindenki kész tényként kezeli, hogy az Indianával friss egyetemi bajnok és Heisman-trófea-győztes Fernando Mendoza lesz a Raiders választása, és hatalmas meglepetés lenne, ha az új edző, Klint Kubiak nem vele kezdené el az új csapat építését. Kirk Cousins szerződtetése ellenére biztosak lehetünk benne, hogy az irányító lesz az idei 1/1, de nem lesz ott a pittsburghi színpadon, hogy kezt fogjon Roger Goodell NFL-elnökkel, hanem otthon ünnepel majd a családjával. A piacon a Vegas feltöltötte a védelmét, a draft második napján muszáj lesz egy elkapót is húzni.

NEW YORK JETS

Fő szükségletek: passzsiettető, elkapó, irányító

Az első körben várt játékosok: 2. Arvell Reese (passzsiettető, Ohio State), 16. Jordyn Tyson (elkapó, Arizona State) – az Indianapolistól

Draftpickek száma: 9

A Jets jelen állás szerint négy játékost vihet el az első másfél körben, azaz jelentősen megerősítheti a keretét a drafton. A második helyen az évfolyam egyik elit passzsiettetőjére esik majd a választása, a szakértők többsége a Reese, David Bailey (Texas Tech) duóból előbbit várja. A 16. helyen elkapó érkezhet, itt már az is számít, kik maradnak bent az első körre értékelt játékosok közül. A Jets irányítónak szerződtette Geno Smitht, de ő aligha lesz hosszútávú megoldás, kérdés, hogy idén vagy jövőre húzzák ki az utódját New Yorkban.

ARIZONA CARDINALS

Fő szükségletek: szélső támadófalember, passzsiettető, irányító

Az első körben várt játékos: 3. Francis Mauigoa (szélső támadófalember, Miami)

Draftpickek száma: 7

Kyler Murray távozott, Jacoby Brissett és Gardner Minshew a két irányító a csapatban, de nincs még egy irányító az idei osztályban, akit akár a top 10-be várnának a szakértők. Így a Cardinals másik két hiányposzt egyikét oldhatja meg a harmadik pickkel, a támadófal vagy a védőfal szélére érkezhet egyetemi nagymenő.

TENNESSEE TITANS

Fő szükségletek: passzsiettető, elkapó, futó

Az első körben várt játékos: 4. Jeremiah Love (futó, Notre Dame)

Draftpickek száma: 9

Nagy kérdés, hogy mi a fontosabb a Tennessee számára a negyedik draftcetlivel: a tavalyi 1/1-es Cam Wardnak új játszótársat találni vagy a védelembe húzni egy domináns passzsiettetőt. Ha az Arizona támadófalembert választ, a Titans elviheti a pakliban maradt sztárvédőt, de könnyen lehet, hogy még így is az egyesek által az egész évfolyam legjobb játékosának tartott futó, Jeremiah Love kapja meg a bizalmat. Saquon Barkley 2018-as kiválasztása (másodikként vitte el a Giants) óta ő lenne az első top5-ös futó a drafton.

NEW YORK GIANTS

Fő szükségletek: belső védőfalember, linebacker, elkapó, safety

Az első körben várt játékosok: 5. Sonny Styles (linebacker, Ohio State), 10. Caleb Downs (safety, Ohio State) – a Cincinnatitől

Draftpickek száma: 8

Napokkal a draft előtt szerzett új első körös draftjogot a Giants, amely eladta Dexter Lawrence belső védőfalembert a Cincinnatinek a 10. cetliért. Ezzel a joggal akár Peter Woodsot elviheti, hogy direktben pótolja a távozó sztárt, de a Clemson védője nem top 10-es tehetség. A védelemben vannak még lyukak, Styles és Downs sokkal inkább ez az érték, ráadásul az egyetem után az NFL-ben is csapattársként folytathatnák, immár John Harbaugh útmutatását követve. Az sem lenne meglepő, ha elkapó vagy belső támadófalember érkezne az első körben.

Sonny Styles (szemben) és Caleb Downs az Ohio State után az NFL-ben is ugyanabban a védelemben köt ki? (Fotó: Getty Images)

CLEVELAND BROWNS

Fő szükségletek: külső támadófalember, elkapó, belső támadófalember

Az első körben várt játékosok: 6. Monroe Freeling (külső támadófalember, Georgia), 24. Caleb Lomu (külső támadófalember, Utah) – a Jacksonville-től

Draftpickek száma: 9

A Browns is kétszer választhat az első körben, és esetében olyan sok hiányposzt van, hogy lehetetlen megjósolni, kik kötnek ki Clevelandben. Persze ahogy haladunk hátrafelé, úgy emelkedik a bizonytalansági tényezők száma is, hiszen már a többi csapat választásaitól is függ, kik maradnak a táblán. A támadófalat muszáj megszilárdítani, nem meglepő, hogy mindkét cetlivel OT-ra számít a szakma, de várhatóan csak egy ember érkezik erre a posztra ilyen korán.

WASHINGTON COMMANDERS

Fő szükségletek: elkapó, cornerback, passzsiettető, belső támadófalember

Az első körben várt játékos: 7. Rueben Bain Jr. (passzsiettető, Miami)

Draftpickek száma: 6

Center nélkül maradt a Washington Tyler Biadasz távozása után, de ezt a posztot a draft későbbi szakaszában is fel lehet tölteni. A hetedik helyen elkapó, cornerback vagy passzsiettető érkezhet a hiányposztokra. Bainről pár hete kiderült, hogy 2024-ben vétkes volt egy halálos autóbalesetben, de ezt az ügyet már lezárták, jogi következmények nem várhatóak, a játékost draftoló csapatnál inkább az új játékostársak és a sajtó reakciójára kell felkészülni, kérdés, ki vállalja be mindezt.

NEW ORLEANS SAINTS

Fő szükségletek: elkapó, passzsiettető, linebacker

Az első körben várt játékos: 8. Carnell Tate (elkapó, Ohio State)

Draftpickek száma: 8

Louisianában Tyler Shough a jövő, neki kell újabb célpontot szerezni, Tate-et az évfolyam legjobb elkapójának tartják, ideális társ lenne Chris Olave mellé. A későbbi körökben a védelembe érkezhetnek olyan újoncok, akikkel már az első hetekben számolhat Kellen Moore vezetőedző.

KANSAS CITY CHIEFS

Fő szükségletek: cornerback, elkapó, passzsiettető

Az első körben várt játékosok: 9. Mansoor Delane (cornerback, LSU), 29. Colton Hood (cornerback, Tennessee) – az LA Ramstől

Draftpickek száma: 9

Trent McDuffie és Jaylen Watson távozása után kiürült a cornerback poszt, amit tükröz a mock draftok eredménysora, hiszen a Chiefs mindkét első körös cetlijével emberfogó védőt vinnének a szakírók. Persze ez a Cleveland helyzetéhez hasonlóan nem fog megvalósulni, ha a kilencedik pickkel jön cornerback, a Ramstől McDuffie-ért kapott másik joggal elkapó, passzsiettető vagy akár tight end is érkezhet.

MIAMI DOLPHINS

Fő szükségletek: elkapó, bármilyen védő

Az első körben várt játékosok: 11. Jermod McCoy (cornerback, Tennessee), 30. C. J. Allen (linebacker, Georgia) – a Denvertől

Draftpickek száma: 11

A floridai klubnál mindmelyik védőposztra kell ember, így szabadon válogathatnak a tehetségek közül. Az első körben két húzása lesz a Doplhinsnak, az első háromban összesen hét, amivel azért fel lehet tölteni a keretet és ha úgy látja jónak Jon-Eric Sullivan ügyvezető, akár cserélhet jobb pozíciókba ígéretesebb játékosokért. Jaylen Waddle és Tyreek Hill távozása után elkapóra is nagy szükség van, hogy legyen megbízható célpontja a frissen szerződtetett Malik Willisnek.

DALLAS COWBOYS

Fő szükségletek: passzsiettető, linebacker, safety

Az első körben várt játékosok: 12. Dillon Thieneman (safety, Oregon), 20. T. J. Parker (passzsiettető, Clemson) – a Green Baytől

Draftpickek száma: 8

Micah Parsons tavalyi eladása óta nincs megoldás a passzsiettető posztján, az idei első körben két lehetősége is lesz a texasi csapatnak arra, hogy ígéretes játékost húzzon ide – akár feljebb is léphetne biztosabb megoldásért több picket egy jobbra cserélve, de a védelem többi részébe is kell ember, így a minőség helyett a mennyiségre is érdemes játszani Dallasban.

LOS ANGELES RAMS

Fő szükségletek: elkapó, linebacker, szélső támadófalember

Az első körben várt játékos: 13. Makai Lemon (elkapó, USC) – az Atlantától

Draftpickek száma: 7

A Rams évek óta az NFL egyik legkomplettebb csapata, és most is megteheti, hogy a drafton nem kényszerből húz az első héten bevethető játékost, hanem a távolabbi jövőt építi. Égető szükség új játékosra a speciális egységekben van, de oda nem a draft első körében találnak megoldást. Elkapóból ugye soha sincs elég, és ki tudja, a játékosbörze későbbi részében Sean McVay megtalálhatja a jövő irányítóját.

BALTIMORE RAVENS

Fő szükségletek: belső támadófalember, belső védőfalember, elkapó

Az első körben várt játékos: 14. Olaivavega Ioane (belső támadófalember, Penn State)

Draftpickek száma: 11

A Ravens majdnem eladta a 14. választási jogot a Las Vegasnak Maxx Crosbyért, de visszalépett az üzlettől, így húzhat a pittsburghi első körben. Tyler Linderbaum távozása után űr keletkezett a támadófal közepén, a szamoai Ioane az évfolyam legjobbjának tartják, aki azonnali megoldásnak tűnik. A John Harbaugh utáni éra kezdetén 11 draftjogból gazdálkodik a Baltimore, de ebből hétre az ötödik körben vagy később kerül sor.

TAMPA BAY BUCCANEERS

Fő szükségletek: passzsiettető, belső támadófalember, tight end

Az első körben várt játékos: 15. Keldric Faulk (passzsiettető, Auburn)

Draftpickek száma: 7

Évek óta nem sikerült megnyugtató megoldást találni a passzsiettető posztján, de így is az NFC jobb csapatai közé tartozott a Bucs. Egy domináns játékossal visszaemelkedhet a bajnokesélyesek közé a Tampa Bay, amely a támadóegység kisebb hiányosságait a későbbi körökben pótolhatja.

Keldric Faulk a legfiatalabb újoncjelölt az idei drafton (Fotó: Getty Images)

DETROIT LIONS

Fő szükségletek: passzsiettető, szélső támadófalember, linebacker

Az első körben várt játékos: 17. Spencer Fano (támadófalember, Utah)

Draftpickek száma: 9

A támadófal és a védőfal szélére is jól jön a segítség a Detroitnál. A Lions helyzetét jól mutatja, hogy az amerikai szakportálok mock draftjainál az esetében a legnagyobb a szórás az első körös kiválasztott személyét illetően. A támadófal bármely posztján bevethető Fano az összesített listán hajszállal előzte meg a többi jelöltet (Blake Miller szélső támadófalember, Clemson és Akheem Mesidor védőfalember, Miami), azaz itt tényleg megjósolhatatlan, mi fog történni.

MINNESOTA VIKINGS

Fő szükségletek: safety, cornerback, belső védőfalember

Az első körben várt játékos: 18. Emmanuel McNeil-Warren (safety, Toledo)

Draftpickek száma: 9

A védelem első és hátsó sorába is kell erősítés, amit hűen tükröznek a mock draftok. McNeil-Warren mellett Avieon Terrell (cornerback, Clemson) és Peter Woods (belső védőfalember, Clemson) is népszerű választás a szakértők körében, mindegyikük azonnali megoldás lehet a posztján.

CAROLINA PANTHERS

Fő szükségletek: elkapó/tight end, safety, védőfalember

Az első körben várt játékos: 19. Kenyon Sadiq (tight end, Oregon)

Draftpickek száma: 7

Jaelan Phillips szerződtetésével a legégetőbb probléma, azaz a passzisettetés megoldódni tűnik, de a falba a draft későbbi szakaszában kell még új ember. Ugyanez igaz a védelem hátsó sorára is, míg az első nap legfontosabb küldetése Bryce Young új célpontjának kiválasztása lehet, legyen az elkapó vagy tight end.

PITTSBURGH STEELERS

Fő szükségletek: támadófalember, elkapó, irányító

Az első körben várt játékos: 21. Kadyn Proctor (szélső támadófalember, Alabama)

Draftpickek száma: 12

Aaron Rodgers még nem döntötte el, hogy visszatér-e még egy idényre Pittsburghbe, ami nyugtalanítja a draftnak otthont adó város szurkolóit. A Steelers 12 draftcetlije a legtöbb az egész ligában (ebből héttel legkésőbb a negyedik körben húzhat), ennyi újonc be sem fog férni a játékoskeretbe. A szakértők szerint hátsóbb körös jogokat bevonva biztosan üzletel majd a házigazda, amely az első körben aligha húz irányítót, inkább támadófalemberre vagy elkapóra van esély. Irányító pedig a második vagy a harmadik napon érkezhet.

LOS ANGELES CHARGERS

Fő szükségletek: belső védőfalember, támadófalember, elkapó

Az első körben várt játékos: 22. Peter Woods (belső védőfalember, Clemson)

Draftpickek száma: 5

A támadófal két szélén Rashawn Slater és Joe Alt egyaránt megsérült az előző idényben, ha vissza tudják szerezni korábbi formájukat, akkor ismét erős lesz a Chargers, de lehet, hogy érdemes lenne a drafton szerezni egy olyan tartalékot, aki garantálja, hogy nem esik vissza a támadóegység teljesítménye újabb baj esetén. A védőfal közepére mindenképpen kell pótlás, sok szakértő csak ebben gondolkozik az első körben a Los Angeles-i csapat kapcsán.

PHILADELPHIA EAGLES

Fő szükségletek: támadófalember, passzsiettető, safety

Az első körben várt játékos: 23. Kadyn Proctor (szélső támadófalember, Alabama)

Draftpickek száma: 8

A Fantasypros összegzésében Proctor az egyetlen, aki két csapatnál is feltűnik, mint az amerikai szakírók mock draftjainak kedvenc kiválasztottja, Pittsburgh mellett Philadelphiában is az első számú célpont ezek alapján. Proctor mögött Blake Miller (Clemson) és Caleb Lomu (Utah) áll az összesített listán, ők is külső támadófalemberek, ezek alapján egyértelműnek tűnik a Philly célja, hiszen a hamarosan 36 éves Lane Johnson nem sokáig marad aktív.

Az amerikai szakírók szerint Kadyn Proctor népszerű jelölt az első körben (Fotó: Getty Images)

CHICAGO BEARS

Fő szükségletek: passzsiettető, védőfalember, safety

Az első körben várt játékos: 25. Kayden McDonald (belső védőfalember, Ohio State)

Draftpickek száma: 7

Szükség lenne passzsiettetőre is Chicagóban, de mire a 23. helyen sorra kerül a Bears- marad-e bent olyan játékos ezen a poszton, aki jobban megérné, mint egy biztos kezdő belső védőfalember? Magyar idő szerint péntek hajnalban egyre több klub draftszobájában töprengenek majd hasonló kérdéseken, mindenesetre meglepő lenne, ha a Bears nem a védelem első sorába húzna itt újoncot.

BUFFALO BILLS

Fő szükségletek: passzsiettető, elkapó, linebacker

Az első körben várt játékos: 26. Denzel Boston (elkapó, Washington)

Draftpickek száma: 7

Joe Brady támadókoordinátorból vezetőedzővé avanzsált, a védelem átalakulóban, több posztra is kellene fiatal erősítés, de könnyen lehet, hogy az első körben elkapót húz a Bills, mert Brady pontosan tudta, mi hiányzik abban az egységben ahhoz, hogy Josh Allen kiteljesedjen. D. J. Moore szerződtetése talán csak az első lépés volt.

SAN FRANCISCO 49ERS

Fő szükségletek: passzsiettető, támadófalember, elkapó

Az első körben várt játékos: 27. K. C. Concepcion (elkapó, Texas A&M)

Draftpickek száma: 6

A San Franciscónak nem elsősorban jó draftra lenne szüksége évek óta, hanem arra, hogy maradjanak egészségesek a kulcsjátékosai. Az elkapósorba Mike Evans és Christian Kirk is érkezett, mégis előszeretettel kapcsolnak fiatal elkapót a 49ershez a mock draftokon. Pedig a támadófalban és a védősor szélén is elkelne legalább a biztosíték újabb sérülések esetére.

HOUSTON TEXANS

Fő szükségletek: támadófalember, belső védőfalember, futó

Az első körben várt játékos: 28. Blake Miller (szélső támadófalember, Clemson)

Draftpickek száma: 8

C. J. Stroudnak szüksége van védelemre, ezért a támadófal megerősítése kell, hogy legyen a Texans fő célja a drafton is. Szabadügynökként érkezett már Braden Smith, Evan Brown és Wyatt Teller is, de kellően komplett a keret ahhoz, hogy egy fiatal tackle érkezzen biztosítékként. A védőfal közepébe is várható erősítés, és könnyen elképzelhető, hogy futó posztra is szerez valakit a Texans a frissen igazolt David Montgomery mellé.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Fő szükségletek: támadófalember, passzsiettető, elkapó

Az első körben várt játékos: 31. Max Iheanachor (szélső támadófalember, Arizona State)

Draftpickek száma: 11

A védőfal és a támadófal széle központi szerepet kaphat a Patriots idei draftjában. A védelem első sorának szélére és közepére is jól jönne egy fiatal, aki azonnal bevethető, míg a támadóegységben Morgan Moses utódját keresik, aki ha nem is áll még készen, bőven van benne fejlődési potenciál. Iheanachor éppen ilyen lehet. A Patriotsnak szüksége lenne egy új domináns elkapóra is, kétséges, hogy a Green Bayből érkező Romeo Doubs az lesz-e.

SEATTLE SEAHAWKS

Fő szükségletek: futó, safety, passzsiettető

Az első körben várt játékos: 32. Jadarian Price (futó, Notre Dame)

Draftpickek száma: 4

A Super Bowl legjobbjának megválasztott Kenneth Walker III Kansas Citybe szerződött, Zack Charbonnet térdszalagszakadás miatt aligha kerül játékra kész formába az új idény rajtára, így draftolni kell egy olyan futót, aki az első héten készen áll majd arra, hogy a címvédő kezdőjátékosa legyen. A 32. cetlivel ez Price lehet. A Seahawks védelméből is kulcsemberek távoztak, passzsiettető és hátsó védő is érkezhet a négy pick valamelyikével.

CINCINNATI BENGALS

Fő szükségletek: cornerback, passzsiettető, támadófalember

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 7

A Bengals a 10. draftjogért cserébe megszerezte Dexter Lawrence-t a Giantstől, így a védőfal belsejére megtalálta az emberét. A szélre a Baltimore-ban távozó Trey Hendrickson helyére a friss bajnok Boye Mafe jött, de erre a posztra kell még további ember, akárcsak a támadófalba, és nem kizárt, hogy egy vagy két cornerback is érkezik majd.

Dexter Lawrence már a Bengalsé, Cincinnatiben úgy vélik, megérte odaadni érte a 10. draftcetlit (Fotó: Getty Images)

INDIANAPOLIS COLTS

Fő szükségletek: elkapó, passzsiettető, linebacker

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 7

Sauce Gardner megvásárlása miatt nincs meg a Colts 16. draftjoga, e nélkül kell megpróbálni összefoltozni a védelmet, amelynek első két sorára igencsak ráfér az erősítés. Daniel Jones azt sem bánná, ha újonc elkapó is érkezne a csapathoz a drafton.

JACKSONVILLE JAGUARS

Fő szükségletek: belső védőfalember, passzsiettető, linebacker

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 11

A Jaguars az idei első körösét is odaadta a Clevelandnek tavaly a második cetliért, amivel az elkapóként és cornerbackként is bevethető Travis Huntert húzta. A Jaguarsnak is a védelem első két sorát kell megerősítenie, a draft második napján négy játékost is húzhat, így viszonylag korán a csapatba állítható passzsiettető és linebacker is érkezhet.

DENVER BRONCOS

Fő szükségletek: tight end, támadófalember, futó

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 7

A Broncos a Miaminak adta első és harmadik körösét Jaylen Waddle-ért cserébe, így a legfőbb hiányposztra a draft előtt talált megoldást. Az első két napon egyetlen második köröse maradt a Broncosnak, de pánikra semmi ok, hiszen elsősorban tartalékokra van szükség.

GREEN BAY PACKERS

Fő szükségletek: cornerback, passzsiettető, támadófalember

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 8

Micah Parsons megszerzése Dallasból nem volt olcsó, de amíg meg nem sérült a sztárvédő, igazolta a klub vezetőségének döntését. Csakhogy Parsons nélkül a Packers középcsapat, és ezen a helyzeten módosítani kell a védelem több pontján is.

ATLANTA FALCONS

Fő szükségletek: elkapó, linebacker, belső védőfalember

Az első körben várt játékos: nincs első körös draftjog

Draftpickek száma: 5

A Falcons egy éve két passzsiettetőt húzott az első körben, ezért feláldozta idei első körösét, amellyel a Rams gazdálkodhat. Tua Tagovailoa érkezése után még az elkapók posztján kell erősíteni, a védelembe pedig új linebacker és belső falember kell, hogy a Falcons versenyben lehessen a csoportgyőzelemért.