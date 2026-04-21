Sohasem látott fölénnyel lett Wembanyama az NBA-idény legjobban védekező játékosa

Az 1982-ben bevezetett díj történetében Victor Wembanyama az első, aki mind a száz voksot besöpri az újságírók és tévés szakkommentátorok szavazásán. A 22 éves sztár – aki a legfiatalabb kitüntetett ebben a kategóriában – Chet Holmgrent (Oklahoma City Thunder), valamint Ausar Thompsont (Detroit Pistons) előzte meg. Tavaly is ő volt a favorit sokáig, de sérülés miatt végül nem lehetett jelölt a díjra.

A 224 centis center a napokban véget ért alapszakasz során meccsenként átlagosan 3.08 dobást blokkolt; 2023-as NBA-bemutatkozása óta uralja a vonatkozó rangsort.

Az olimpiai ezüstérmes Wembanyama az idény legjobbja (MVP) szavazáson is érdekelt lesz a kanadai Shai Gilgeous-Alexanderrel (Oklahoma City Thunder) és a szerb Nikola Jokiccsal (Denver Nuggets) együtt.

(MTI)