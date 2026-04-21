Harry Kane előnye tovább nőtt az Aranycipőért folytatott versenyben

ARANYCIPŐ-VERSENY

AZ ÉLCSOPORT (április 20.)

1. Harry Kane (Bayern München) 32 x 2 = 64 pont

2. Erling Haaland (Manchester City) 23 x 2 = 46 pont

Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont

4. Vedat Muriqi (Mallorca) 21 x 2 = 42 pont

Igor Thiago (Brentford) 21 x 2 = 42 pont

6. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) 27 x 1.5 = 40.5 pont

7. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 24 x 1.5 = 36 pont

Deniz Undav (VfB Stuttgart) 18 x 2 = 36 pont

9. Alekszandar Katai (Crvena Zvezda) 23 x 1.5 = 34.5 pont

Ayase Ueda (Feyenoord) 23 x 1.5 = 34.5 pont