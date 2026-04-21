Harry Kane előnye tovább nőtt az Aranycipőért folytatott versenyben

2026.04.21. 11:03
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A legújabb, április 20-án közzétett rangsorból megállapítható, hogy az első helyezett angol klasszis, Harry Kane előnye tovább nőtt, s a második helyen immáron ketten állnak holtversenyben, a francia Kylian Mbappé, valamint a norvég Erling Haaland.

ARANYCIPŐ-VERSENY
AZ ÉLCSOPORT (április 20.)
1. Harry Kane (Bayern München) 32 x 2 = 64 pont
2. Erling Haaland (Manchester City) 23 x 2 = 46 pont
    Kylian Mbappé (Real Madrid) 23 x 2 = 46 pont
4. Vedat Muriqi (Mallorca) 21 x 2 = 42 pont
    Igor Thiago (Brentford) 21 x 2 = 42 pont
6. Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb) 27 x 1.5 = 40.5 pont
7. Luis Javier Suárez (Sporting CP) 24 x 1.5 = 36 pont
    Deniz Undav (VfB Stuttgart) 18 x 2 = 36 pont
9. Alekszandar Katai (Crvena Zvezda) 23 x 1.5 = 34.5 pont
    Ayase Ueda (Feyenoord) 23 x 1.5 = 34.5 pont

 

