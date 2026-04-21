Nemzeti Sportrádió

Megkéselték a Midtjylland 19 éves labdarúgóját

2026.04.21. 13:20
Alamara Djabi már tudatánál van a szörnyűség után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Alamara Djabi késelés Midtjylland
Késeléses támadás érte Alamara Djabit, a dán Midtjylland futballcsapatának 19 éves játékosát, akit kétszer meg kellett operálni és kómában volt, mielőtt stabilizálódott az állapota.

A klub közlése szerint a fiatal futballista életveszélyben volt a hétvégi, herningi eset után, de most már tudatánál van.

„Az FC Midtjylland folyamatos együttműködésben van a hatóságokkal, és minden támogatást megad Alamara Djabinak és családjának” – áll az egyesület közleményében.


Az ügy hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket.

A bissau-guineai származású Djabi 2023-ban szerződött a Midtjyllandhoz, majd egy évre kölcsönadták a portugál harmadik ligás CD Mafrának. A dánok első csapatában még nem lépett pályára, eddig az utánpótlásban kapott lehetőséget.

 

Alamara Djabi késelés Midtjylland
