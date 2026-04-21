MK: egymás után harmadszor verné meg az ETO az FTC-t – ilyenre 44 éve nem volt példa

MOL MAGYAR KUPA, ELŐDÖNTŐ



ELŐZMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK



KEDD

BP. HONVÉD FC–ZALAEGERSZEGI TE FC

Bozsik Aréna, 20 óra. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

♦ Az NB II második helyén feljutásra álló Budapest Honvéd és az élvonalban negyedik Zalaegerszeg 93 tétmérkőzést vívott egymással, az örökmérleg erősen a fővárosiak mellé billen: 47 kispesti győzelem, 19 döntetlen és 27 zalai siker. Legutóbb 2023 márciusában a Bozsik Stadionban találkoztak, az élvonalbeli bajnokit Kocsis Dominik góljával 1–0-ra a piros-feketék nyerték.

♦ Összesen 8 Magyar Kupa-találkozójuk volt, amelyekből 5-öt nyert meg a Honvéd, 2-t az egerszegiek, 1-szer pedig ikszeltek. Korábban kétszer is a kupaelődöntőben kerültek szembe egymással. 1989-ben a fővárosi odavágó 1–1 lett, a második mérkőzésen idegenben 2–1-re nyert a Honvéd. Az utóbbival megegyező eredmény született 2004-ben Kispesten, amikor a hazaiaknál Jovan Drobnjak duplázott, a zalaiaktól pedig Koplárovics Béla csak egyszer talált be. A legutóbbi két kupacsatájuk helyszíne Zalaegerszeg volt és mindkettő csak a hosszabbításban dőlt el: a 2021 februárjában megrendezett nyolcaddöntőben Koszta Márk 97. percben elért góljával 2–1-re a kék-fehérek diadalmaskodtak, érdekeség, hogy a kispestiek a 77. perctől már csak kilencen voltak a pályán. Még abban az évben, októberben a 16 közé jutásért játszottak és miután a 90 percben nem született gól, a ráadásban Nono találata döntött a fővárosiak javára (0–1).

♦ Bár csak 2020-tól rendezik az MK-finálét a Puskás Arénában, már mindkét csapat ünnepelhetett kupagyőzelmet benne: 2020-ban a kispesti csapat a Mezőkövesdet verte meg 2–1-re, 2023-ban pedig a ZTE az NB II-es Budafokot hosszabbítás után 2–0-ra.

♦ A Honvéd összesen 8-szor, míg a ZTE egyszer hódította el eddig a Magyar Kupát.

♦ A zalaiaknak volt könnyebb útjuk a legjobb négyig, hiszen még nem kerültek szembe élvonalbeli együttessel, ráadásul a legutóbbi három alkalommal hazai pályán játszhattak az NB II-es ellenfelükkel. A másodosztályú Honvéd ezzel szemben idegenben, hátrányból harcolta ki a 16 közé jutást a NB I-ben jelenleg harmadik Debreceni VSC ellen, a mindent eldöntő gólt Zuigeber Ákos lőtte be a 117. percben (1–2). Feczkó Tamás együttese a négyből csak kétszer léphetett pályára a Bozsik Arénában, ahol a negyeddöntőben a szakvezető korábbi csapatát, az élvonaltól most búcsúzó Diósgyőrt győzte le 1–0-ra.

♦ A kispestieknél Baki Ákos a legeredményesebb két góllal, a zalaiaknál a brazil Daniel Lima, aki a Vásárosnamény ellen talált be háromszor.

Budapest Honvéd FC Zalaegerszegi TE FC Móri SE (vármegyei I. o.) 4–1 Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.) 13–0 Debreceni VSC (NB I) 2–1 – hosszabbítás után Budafoki MTE (NB II) 3–1 ESMTK (NB III) 2–0 Vasas FC (NB II) 2–1 Diósgyőri VTK (NB I) 1–0 Soroksár SC (NB II) 1–0 ÚT AZ ELŐDÖNTŐIG

Megjegyzés: vastag betűvel a hazai pályán lejátszott mérkőzéseket jelöltük.

SZERDA

ETO FC–FERENCVÁROSI TC

Groupama Aréna, 20 óra (Tv: M4 Sport).



♦ Ez lesz a két csapat 158. tétmérkőzése, beleértve az NB I-ben, a Magyar Kupában, a Ligakupában, valamint a Bajnokok Tornája keretében (1975-ben és 1976-ban) megrendezett találkozókat. Az örökmérleg jelentős ferencvárosi fölényt mutat: 74-szer nyertek a fővárosiak, 38 döntetlen és 45 győri siker mellett.

♦ Először 1922-ben, éppen a Magyar Kupában csaptak össze, az FTC az Üllői úton 7:0-ra lelépte a Rába-partiakat, míg az első NB I-es találkozójukat csak másfél évtizeddel később, 1937-ben rendezték (5:1). A legutóbbi két – egyaránt bajnoki – találkozójukat az ETO nyerte: januárban a Groupama Arénában 3–1-re, majd múlt vasárnap Győrben Bánáti Kevin góljával 1–0-ra. Ha a szerdai budapesti kupaelődöntőben újra Borbély Balázs együttese bizonyul jobbnak, akkor a tétmeccseket tekintve olyan hármas győzelmi sorozatot állít be az ETO, amelyre legutóbb több mint 40 évvel ezelőtt, 1981 és 1982 között, még Verebes József edzősége alatt volt képes (2–0, 4–3 és 3–0).

♦ A Magyar Kupában ez lesz a 15. találkozójuk, itt is a fővárosiak az eredményesebbek: 7 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség. A 2020-as években kétszer is összekerültek a kupában: a 2022-es elődöntőben 4–1-re, a 2025-ös nyolcaddöntőben hosszabbítás után Christoffer Zachariassen góljával 4–3-ra nyertek a ferencvárosiak az előbb másodosztályú, de tavaly már NB I-es győriek otthonában. Az FTC norvég légiósa mindkét meccsen betalált.

♦ Az Üllői úton négyszer csaptak eddig össze a kupában és mindig FTC-siker született, sőt, a győriek még gólt sem tudtak szerezni ezeken a találkozókon (1922: 7:0, 1978: 1–0, 1992: 2–0, 1994: 3–0).

♦ A három legfontosabb kupameccsüket 1967-ben és 1979-ben játszották, amikor is ez a két gárda vívta a Magyar Népköztársasági Kupa (MNK) fináléját. Miután az 1966-os kiírás 1967 áprilisában megrendezett döntőjében a 2x15 perces hosszabbítás zárultával is 1:1-re álltak a csapatok, az akkori szabályok szerint megismételt fináléra került sor a Népstadionban, ezt pedig 1:2-ről fordítva egy öngóllal 3:2-re a Győri Vasas ETO nyerte meg, majd 1979-ben ugyanott Szabó Ottó találatával már Rába ETO néven 90 perc után 1–0-ra diadalmaskodott.

♦ Az NB I-ben jelenleg második Ferencvárosnak ebben a kiírásban csak egy élvonalbeli ellenfél jutott: a négy közé jutásért 5–0-ra győzött a Kazincbarcika vendégeként Diósgyőrben. Ezen kívül érdemes még kiemelni, hogy Robbie Keane együttese eddig 28 gólt szerzett, viszont egyet sem kapott még ebben a sorozatban!

♦ Bár az élvonalban listavezető ETO eddig kizárólag alacsonyabb osztálybeli riválisokkal játszott, a Kecskemét elleni negyeddöntőben mégis alaposan meg kellett izzadnia a továbbjutásért, hiszen az NB II-es vendégek Bolyki Andor korai találatával közel 60 percen át vezettek Győrben, majd Vitális Milánék csak a hosszabbításban elért gólokkal tudtak felül kerekedni (3–1).

♦ A Ferencváros legeredményesebb klubként 24-szer nyerte meg a Magyar Kupát, a 2010-es évek óta 4-szer, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2022-ben. Az ETO négyszeres kupagyőztes (1965, 1966, 1967 és 1979).

♦ Ebben a kupakiírásban az FTC-nél a 6 gólos Yusuf, míg az ETO-nál az egyaránt 3 találatnál járó Zseljko Gavrics és Olekszandr Piscsur a legeredményesebb játékos.

Ferencvárosi TC ETO FC Szarvaskend (vármegyei I. o.) 15–0 Érdi VSE (NB III) 3–0 Békéscsaba 1912 Előre (NB II) 4–0 Pilisi LK (vármegyei I. o.) 9–0 Aqvital FC Csákvár (NB II) 4–0 Videoton FC Fehérvár (NB II) 2–0 Kolorcity Kazincbarcika SC (NB I) 5–0 Kecskeméti TE (NB II) 3–1 ÚT AZ ELŐDÖNTŐIG

Megjegyzés: vastag betűvel a hazai pályán lejátszott mérkőzéseket jelöltük.