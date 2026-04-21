Nemzeti Sportrádió

Los Angeles 2028: mindkét evezős számban indulna Pétervári-Molnár Bendegúz

2026.04.21. 12:30
Pétervári-Molnár Bendegúz (Fotó: Árvai Károly, archív)
Címkék
evezés Pétervári-Molnár Bendegúz Los Angeles 2028
Hagyományos evezésben és a bemutatkozó beach sprintben is szeretné megszerezi az olimpiai kvótát Pétervári-Molnár Bendegúz.

A 33 éves magyar sportoló az M1 aktuális csatornának beszélt a terveiről. Elmondta, hogy a hamarosan kezdődő világkupa-sorozatban szeretne stabilan döntőkbe kerülni, a legfontosabb verseny pedig a vk harmadik állomása lesz Luzernben, az a viadal ugyanis egyben Európa-bajnoki és világbajnoki válogató is lesz.

Pétervári-Molnár Bendegúz megjegyezte, ebben a sportágban egyáltalán nem számít még idősnek, és úgy érzi, van is benne még bőven tartalék, ugyanakkor a regenerációra már több időt kell szánnia, mint tíz évvel ezelőtt.

Az ergométeres országos bajnokságon 22 éves rekordot megdöntő, háromszoros olimpikon sportoló kijelentette, hogy a két év múlva sorra kerülő Los Angeles-i játékokon hagyományos evezésben és beach sprintben is indulni szeretne. Előbbivel kapcsolatban megjegyezte, az ötkarikás viadalon 500 méterrel rövidebb távon versenyzenek majd, mint a kvalifikáció során, így a játékokat megelőző egy évben kell „átalakítani dolgokat”. A beach sprintről szólva elmondta, fekszik neki a szám, amelyben legfőképpen a fordulókat kell begyakorolni.

 

Legfrissebb hírek

