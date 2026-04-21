Az elmúlt tíz év legnézettebb NB I-es meccse volt az ETO–Fradi

2026.04.21. 11:25
Többek között Mohammed Abu Fani és Tóth Rajmund csatáit is rengetegen látták (Fotó: Szabó Miklós)
ETO FC labdarúgó NB I Ferencváros
Az elmúlt tíz év legnézettebb NB I-es mérkőzése volt az ETO FC és a Ferencváros rangadója, amelyet vasárnap a házigazdák 1–0-ra nyertek.

A közvetítő M4 Sport honlapjának beszámolója szerint az összecsapást 358 747 néző követte figyelemmel. A csatorna történetében ennél csak egy nézettebb találkozó volt, 2015-ben a Ferencváros és az Újpest rangadóját 414 778-an látták.

Az első öt legnézettebb élvonalbeli futballközvetítésből három a két fővárosi ősi rivális csatájához köthető, az ötödik pedig a Budapest Honvéd és a Videoton 2017 májusában lejátszott utolsó fordulós „bajnoki döntője”.

Egygólos sikerüknek köszönhetően három körrel a vége előtt a győriek előnye három pont az előző hét kiírásban győztes ferencvárosiakkal szemben.

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ETO FC–FERENCVÁROSI TC 1–0 (0–0)
Győr, ETO Stadion, 8360 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Bánáti (82.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza 

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

 

 

