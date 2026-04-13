Carlos Queiroz irányítja Ghánát a nyári világbajnokságon – hivatalos

M. B.M. B.
2026.04.13. 22:19
Carlos Queiroz, itt még Omán szövetségi kapitányaként (Fotó: Getty Images)
ghánai válogatott foci vb 2026 vb 2026 Carlos Queiroz Ghána
A Ghánai Labdarúgó-szövetség (GFA) a hivatalos honlapján közölte, hogy a nyári világbajnokság végéig Carlos Queiroz veszi át az afrikai ország nemzeti csapatának irányítását.

A 73 éves portugál szakvezető – aki klubszinten többek között a Real Madridnál, illetve Sir Alex Ferguson segítőjeként a Manchester Unitednél is dolgozott – rendkívüli rutinnal rendelkezik a válogatottak terén. Dél-Afrikát kijuttatta a 2002-es világbajnokságra, majd a 2008-as Eb után a távozó Luiz Felipe Scolari helyét vette át a portugál válogatott élén, amelyet a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig vezetett. Ezt követően kivezette Iránt a 2014-es, illetve a 2018-as vébére is, majd Kolumbia, Egyiptom, Katar és Omán válogatottjait irányította – utóbbitól március végén köszönt el.

Carlos Queiroz így az ötödik világbajnokságán dirigálhat szövetségi kapitányként, miután a GFA március legvégén elköszönt Otto Addótól.

 

 

ghánai válogatott foci vb 2026 vb 2026 Carlos Queiroz Ghána
Legfrissebb hírek

Kahn nem ajánlja a vb-szereplést Musialának – a választ nem teszi zsebre a kapuslegenda

Német labdarúgás
2026.04.12. 11:10

A FIFA nem viszi Mexikóba az iráni válogatott vb-meccseit

Foci vb 2026
2026.04.10. 20:42

Spanyol beugróból főszereplő? – körkép a 2026-os vb európai játékvezetőiről

Foci vb 2026
2026.04.10. 11:53

Kovács István bekerült a nyári világbajnokság játékvezetői keretébe – hivatalos

Foci vb 2026
2026.04.09. 19:09

Vb-2026: Lundgren és Agyemang sem játszhat a tornán

Foci vb 2026
2026.04.07. 16:38

Vb 2026: Irán várja a FIFA válaszát a meccsek helyszínváltoztatásáról

Foci vb 2026
2026.04.07. 13:02

Apokalipszis-trilógia – Moncz Attila publicisztikája

Olasz labdarúgás
2026.04.03. 23:48

Már nem Gennaro Gattuso az olasz szövetségi kapitány – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.04.03. 15:00
Ezek is érdekelhetik