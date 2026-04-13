Carlos Queiroz irányítja Ghánát a nyári világbajnokságon – hivatalos

A 73 éves portugál szakvezető – aki klubszinten többek között a Real Madridnál, illetve Sir Alex Ferguson segítőjeként a Manchester Unitednél is dolgozott – rendkívüli rutinnal rendelkezik a válogatottak terén. Dél-Afrikát kijuttatta a 2002-es világbajnokságra, majd a 2008-as Eb után a távozó Luiz Felipe Scolari helyét vette át a portugál válogatott élén, amelyet a 2010-es világbajnokságon a nyolcaddöntőig vezetett. Ezt követően kivezette Iránt a 2014-es, illetve a 2018-as vébére is, majd Kolumbia, Egyiptom, Katar és Omán válogatottjait irányította – utóbbitól március végén köszönt el.

Carlos Queiroz így az ötödik világbajnokságán dirigálhat szövetségi kapitányként, miután a GFA március legvégén elköszönt Otto Addótól.