Ez már a Mourinho-hatás Mbappé számára?

A magyar idő szerint kedden bemutatkozó francia válogatott csapatkapitánya, Kylian Mbappé arról beszélt a Le Parisiennek, hogy a nemzeti gárda sikerének érdekében változtatna a játékstílusán.

Fejlődnöm kell védekezés terén. Ez fontos a csapatnak. Megteszem, mert meg akarjuk nyerni a vb-t.

Ezeket a szavakat alighanem a Real Madrid újdonsült vezetőedzője, José Mourinho is örömmel olvasta…

Kylian Mbappé kétszeres világbajnok lenne bő egy hónap múlva (Fotó: Getty Images)

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