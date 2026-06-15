Ez már a Mourinho-hatás Mbappé számára?
A magyar idő szerint kedden bemutatkozó francia válogatott csapatkapitánya, Kylian Mbappé arról beszélt a Le Parisiennek, hogy a nemzeti gárda sikerének érdekében változtatna a játékstílusán.
Fejlődnöm kell védekezés terén. Ez fontos a csapatnak. Megteszem, mert meg akarjuk nyerni a vb-t.
Ezeket a szavakat alighanem a Real Madrid újdonsült vezetőedzője, José Mourinho is örömmel olvasta…
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
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Kedd, 21.00: Franciaország–Szenegál, New York (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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