Ha vb és június 15., akkor történelmi lövés Benzemától, mesterhármas Cristiano Ronaldótól – vb-videók

Mi történt ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságokon? Karim Benzema sikeresen tesztelte a gólvonal-technológiát (2014), Cristiano Ronaldo mesterhármassal megmentette Portugáliát (2018), emléktáblát érő gyönyörű gól született a mexikóvárosi Azték-stadionban (1986), Pelé lejátszotta első vb-meccsét (1958), Kiss László pedig a vb-történelem leggyorsabb mesterhármasával segítette elő a mieink 10–1-es győzelmét Salvador ellen (1982).

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