Videó: a bosnyákoknak szurkoltak az olasz játékosok a Wales elleni tizenegyespárbajban
Érdekes jelenetet kapott el a csütörtök esti Olaszország–Észak-Írország mérkőzést közvetítő olasz tévétársaság. Az X-en keringő videón ugyanis az látszik, hogy több játékos (így például Federico Dimarco) az azonos ágon levő Wales–Bosznia-Hercegovina meccs végén sorra kerülő tizenegyespárbajt nézi, majd láthatóan örül a bosnyák győzelemnek.
A felvételek tükrében joggal lehet feltételezni, hogy az olaszok inkább a bosnyákokat szerették volna ellenfélnek a walesiek helyett – másfelől fontos megjegyezni, hogy több bosnyák játékos is Olaszországban játszik (Kolasinac, Muharemovic), illetve játszott (Dzeko), így az ő sikerüknek is örülhettek az olasz játékosok.
Egy biztos: a bosnyák szövetség már közölte, hogy a keddi Bosznia-Hercegovina–Olaszország meccset telt ház előtt rendezik meg.
Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben
A lengyelek fordítottak az albánok ellen, Wales tizenegyesekkel alulmaradt a bosnyákokkal szemben.
EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ
ELŐDÖNTŐ
A-ÁG
Olaszország–Észak-Írország 2–0 (Tonali 56., Kean 80.)
Wales–Bosznia-Hercegovina 1–1 (D. James 51., ill. Dzeko 86.) – 11-esekkel 2–4
