Videó: a bosnyákoknak szurkoltak az olasz játékosok a Wales elleni tizenegyespárbajban

M. B.
2026.03.27. 12:47
Kép forrása: X
foci vb 2026 vb 2026 olasz válogatott bosnyák válogatott vb-pótselejtező olasz labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina Olaszország
Érdekes jelenetet kapott el a csütörtök esti Olaszország–Észak-Írország mérkőzést közvetítő olasz tévétársaság. Az X-en keringő videón ugyanis az látszik, hogy több játékos (így például Federico Dimarco) az azonos ágon levő Wales–Bosznia-Hercegovina meccs végén sorra kerülő tizenegyespárbajt nézi, majd láthatóan örül a bosnyák győzelemnek.

A felvételek tükrében joggal lehet feltételezni, hogy az olaszok inkább a bosnyákokat szerették volna ellenfélnek a walesiek helyett – másfelől fontos megjegyezni, hogy több bosnyák játékos is Olaszországban játszik (Kolasinac, Muharemovic), illetve játszott (Dzeko), így az ő sikerüknek is örülhettek az olasz játékosok. 

Egy biztos: a bosnyák szövetség már közölte, hogy a keddi Bosznia-Hercegovina–Olaszország meccset telt ház előtt rendezik meg.

Foci vb 2026
15 órája

Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben

A lengyelek fordítottak az albánok ellen, Wales tizenegyesekkel alulmaradt a bosnyákokkal szemben.

EURÓPAI VB-PÓTSELEJTEZŐ
ELŐDÖNTŐ
A-ÁG
Olaszország–Észak-Írország 2–0 (Tonali 56., Kean 80.)
Wales–Bosznia-Hercegovina 1–1 (D. James 51., ill. Dzeko 86.) – 11-esekkel 2–4

 

foci vb 2026 vb 2026 olasz válogatott bosnyák válogatott vb-pótselejtező olasz labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovina Olaszország
A szlovákok szövetségi kapitánya úgy véli, bár nem teljesültek az álmaik, ez nem törli el az elmúlt három és fél év munkáját

Foci vb 2026
1 órája

Szerhij Rebrov: Mindenki megértette, hogy elveszítettünk egy nagy esélyt

Foci vb 2026
3 órája

„Maradj a fogászatnál, Hallgrímsson!” – a korábbi válogatott játékos a szövetségi kapitányt hibáztatja az írek kudarcáért

Foci vb 2026
4 órája

„Románia túlságosan félt Yildiztől, Arda Gülertől és a többiektől”

Foci vb 2026
5 órája

Gennaro Gattuso szerint csak szünet után játszotta azt az olasz válogatott, amit megbeszéltek

Foci vb 2026
6 órája

A szlovákok négyet kaptak Pozsonyban Koszovótól a vb-pótselejtezőn, az írektől ezúttal elpártolt a szerencse

Foci vb 2026
15 órája

Az olaszok hozták a kötelezőt; a svédeket Gyökeres mesterhármassal lőtte tovább a vb-pótselejtezőben

Foci vb 2026
15 órája

Vinícius Júnior szerint nem Brazília a vb esélyese

Foci vb 2026
Tegnap, 12:57
