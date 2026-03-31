Vb 2026: nem lesz gólvonal-technológia a bosnyák–olasz pótselejtezőn

A Foot Mercato szerint a Bilino Polje Stadionban nincs meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a megfelelő számú kamerát és a szükséges szenzorokat telepíteni lehessen a gólvonal-technológia használatához. Nem ez az első eset, hogy egy világbajnoki vagy Európa-bajnoki selejtezőn nem használják a gólvonal-technológiát, mivel nem minden európai szövetségnek van erre alkalmas stadionja – a boszniai is ilyen szövetség.

Ez azt jelenti, hogy Clément Turpin játékvezető nem viseli majd azt a karórát, amit a technológia jelzésének fogadása miatt kell hordania a játékvezetőknek, ugyanakkor vitás esetben egy a gólvonalhoz igazított VAR-rendszer segíti majd a munkáját.

Nem ez az első eset, amivel a bosnyák–olasz összecsapás bekerül a hírekbe, hétfőn a bosnyák lapok azzal vádolták meg az olaszokat, hogy rejtélyes „kémet” küldtek Sergej Barbarez csapatának edzésére – utóbb kiderült, hogy egy közelben szolgáló olasz katona magánszorgalomból nézte meg a bosnyák edzést.