Vb 2026: nem lesz gólvonal-technológia a bosnyák–olasz pótselejtezőn

2026.03.31. 17:11
A zenicai stadion (Fotó: Getty Images)
Olasz sajtóhírek szerint az esti Bosznia-Hercegovina–Olaszország világbajnoki pótselejtezőn nem használják majd a gólvonal-technológiát, mégpedig azon banálisan egyszerű okból kifolyólag, hogy a mérkőzésnek otthont adó zenicai stadionban nincs kiépítve a megfelelő háttér a rendszer használatához.

A Foot Mercato szerint a Bilino Polje Stadionban nincs meg a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy a megfelelő számú kamerát és a szükséges szenzorokat telepíteni lehessen a gólvonal-technológia használatához. Nem ez az első eset, hogy egy világbajnoki vagy Európa-bajnoki selejtezőn nem használják a gólvonal-technológiát, mivel nem minden európai szövetségnek van erre alkalmas stadionja – a boszniai is ilyen szövetség.

Ez azt jelenti, hogy Clément Turpin játékvezető nem viseli majd azt a karórát, amit a technológia jelzésének fogadása miatt kell hordania a játékvezetőknek, ugyanakkor vitás esetben egy a gólvonalhoz igazított VAR-rendszer segíti majd a munkáját.

Nem ez az első eset, amivel a bosnyák–olasz összecsapás bekerül a hírekbe, hétfőn a bosnyák lapok azzal vádolták meg az olaszokat, hogy rejtélyes „kémet” küldtek Sergej Barbarez csapatának edzésére – utóbb kiderült, hogy egy közelben szolgáló olasz katona magánszorgalomból nézte meg a bosnyák edzést.

Foci vb 2026
7 órája

Olasz „kém” a bosnyákok edzésén – váratlan incidens a kedd esti pótselejtező előtt

Avagy mi a közös a futballban és a boszniai békefenntartó misszióban?

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
ÁGDÖNTŐ
20.45: Bosznia-Hercegovina–Olaszország, Zenica (Tv: Spíler2)

Bosznia-Hercegovina vb 2026 vb-pótselejtező Olaszország
Legfrissebb hírek

Olasz „kém” a bosnyákok edzésén – váratlan incidens a kedd esti pótselejtező előtt

Foci vb 2026
7 órája

Jasmin Mesanovic: Nem lesz könnyű az olaszoknak ellenünk

Foci vb 2026
7 órája

Jobb később, mint soha? Menesztették a vb-re készülő Ghána szövetségi kapitányát

Foci vb 2026
9 órája

Infantino: Azt akarjuk, hogy Irán játsszon a világbajnokságon

Foci vb 2026
20 órája

Szövetségi kapitánya szerint Curacao akár meglepetést okozhat a vb-n

Foci vb 2026
Tegnap, 17:26

Fiatalokkal juthatnak ki a vb-re a bolíviaiak

Foci vb 2026
Tegnap, 15:00

„Lassú és kiszámítható csapat a bosnyák” – San Marino szövetségi kapitánya tanácsokkal látta el olasz honfitársait

Foci vb 2026
Tegnap, 11:40

Vincenzo Montella változtat Koszovó ellen

Foci vb 2026
Tegnap, 10:28
Ezek is érdekelhetik