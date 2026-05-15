Három fiatal is debütált az élvonalban, döntetlennel zárult a Puskás Akadémia és az MTK bajnokija

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 2–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1117 néző. Vezette: Karakó Ferenc
Gólszerző: Fameyeh (79.), Lukács D. (90+6. – 11-esből), ill. Molnár Á. (59.), Kerezsi (82.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
CSALÓDOTT CSAPATOK CSAPTAK ÖSSZE az utolsó forduló péntek esti mérkőzésén. A Puskás Akadémia úgy léphetett pályára, hogy legjobb esetben – győzelem Felcsúton az MTK ellen, majd szombaton ZTE-vereség – az 5. helyen végez a tabellán, ami a 2018–2019-es idény óta (7.) a legrosszabb bajnoki szereplése. Az elmúlt hat évad öt dobogós helyezése után ez kudarc. Az MTK sem teheti ki az ablakba idény végi helyezését, elvégre az előző kiírásban még ötödikként zárt.
És ha már zárás: Kádár Tamás, az MTK 36 éves, 57-szeres válogatott védője pályafutása utolsó meccsét játszotta pénteken, a kezdő sípszót megelőzően őt köszöntötték. Zalaegerszegi nevelésként megfordult az angol Newcastle Unitednél, a lengyel Lech Poznannál (bajnok lett), valamint az ukrán Dinamo Kijevnél (kupagyőzelem). Futballozott Kínában a Santungnál és a Tiencsinnél, hazatérése után pedig az Újpestben, majd a Paksban játszott, mielőtt 2023-ban az MTK-hoz igazolt, no meg alapembere volt a 2016-os Európa-bajnokságon szereplő és ott a nyolcaddöntőig jutó magyar válogatottnak.
S nem csak ő búcsúzott, utolsó mérkőzésén lengette a zászlót a partjelző Huszár Balázs, valamint friss hír, hogy a játékoskarrierjét az előző fordulóban befejező Németh Krisztián a január óta a Debreceni VSC sportigazgatójaként dolgozó Bogdán Ádám helyét veszi át a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi megfigyelői pozíciójában. Feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz.
Marco Rossi szövetségi kapitány és Orbán Viktor a helyszínen tekintette meg a pénteki találkozót, amely nagyszerű iramban kezdődött. Az első igazán veszélyes próbálkozást a 16. percben láthatta a publikum, Kern Martin távoli lövése után a labda beakadt volna a bal alsó sarokba, ha Hegyi Krisztián nagyot nyújtózva nem üti ki szögletre. Kisvártatva Szemel szögleténél a válogatott kerettag Nagy Zsolt veszélyeztetett, szépen emelkedett a magasba, fejesét követően kevéssel a kapu fölé szállt a labda. A 27. percben pedig majdnem megszerezte első NB I-es gólját Quentin Maceiras, ám Kovács Patrik hősiesen a labda elé vetette magát.
A szünet után tovább csordogált a medrében a mérkőzés, az 55. percben azonban a hűvös tavasz esti időben végre bemelegedtek Szappanos Péter izmai is: Átrok Zalán ígéretes csavarását kellett szép mozdulattal hatástalanítania. Ennél már csak két perccel később hárított nagyobbat, gyönyörűen ért le a jobb sarokra Molnár Ádin tizenegyesénél, ám pechjére a labda a támadó elé pattant vissza, aki másodjára már nem hibázott.
A kapott gól láthatóan megfogta a felcsúti kapust, ugyanis nem sokkal később Jurek Gábor agresszív letámadásánál nem állt a helyzet magaslatán, felszabadító előreívelésébe beleért a támadó, a labda Molnár Ádinhoz került, aki nem is volt rest a félig üresen tátongó kaput megcélozni, ám a válogatott-kerettag játékos nagy védésével szépített – ez volt a kiváló kapus utolsó PAFC-pillanata, Hornyák Zsolt vezetőedző lecserélte, hogy a nézők megtapsolhassák.
A 80. percben pedig még nagyobb volt az öröm, a csereként pályára lépő Joel Fameyeh egyenlítette ki az állást egy pofás támadás után. Bár két perccel később Átrok Zalán centerezése után Jakub Plsek lövése a kapufán csattant, a kipattanót pedig Kerezsi Zalán begurította a kapuba, a fiatal támadó végül mégis antihős lett, ugyanis a hosszabbításban lerántotta Nagy Zsoltot a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest pedig Lukács Dániel értékesítette. A harmatosan teljesítő csapatok párharca így stílszerűen döntetlennel ért véget.
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
32
19
9
4
64–30
+34
66
|2. Ferencvárosi TC
32
20
5
7
64–31
+33
65
|3. Paksi FC
32
14
8
10
60–45
+15
50
|4. Debreceni VSC
32
13
11
8
49–40
+9
50
|5. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|6. Puskás Akadémia
33
13
7
13
43–43
0
46
|7. Újpest FC
32
11
7
14
47–55
–8
40
|8. Kisvárda
32
11
7
14
36–48
–12
40
|9. Nyíregyháza
33
10
10
13
47–57
–10
40
|10. MTK Budapest
33
9
11
13
55–62
–7
38
|11. Diósgyőri VTK
32
6
10
16
38–62
–24
28
|12. Kazincbarcika
33
6
4
23
31–70
–39
22