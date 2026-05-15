Három fiatal is debütált az élvonalban, döntetlennel zárult a Puskás Akadémia és az MTK bajnokija

2026.05.15. 21:53
Fotó: Árvai Károly
A labdarúgó NB I utolsó, 33. fordulójában a Puskás Akadémia hazai pályán 2–2-es döntetlent játszott az MTK-val. Görög Vincent 17, Varga Zsombor 18, Lehoczky Bendegúz 19 évesen debütált az élvonalban. A Puskás Akadémia a 96. percben büntetőből egyenlített, a góllövőlista élére ugró Lukács Dániel a 17. gólját szerezte a bajnokságban.

 

LABDARÚGÓ NB I
33. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 2–2 (0–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 1117 néző. Vezette: Karakó Ferenc
Gólszerző: Fameyeh (79.), Lukács D. (90+6. – 11-esből), ill. Molnár Á. (59.), Kerezsi (82.)

CSALÓDOTT CSAPATOK CSAPTAK ÖSSZE az utolsó forduló péntek esti mérkőzésén. A Puskás Akadémia úgy léphetett pályára, hogy legjobb esetben – győzelem Felcsúton az MTK ellen, majd szombaton ZTE-vereség – az 5. helyen végez a tabellán, ami a 2018–2019-es idény óta (7.) a legrosszabb bajnoki szereplése. Az elmúlt hat évad öt dobogós helyezése után ez kudarc. Az MTK sem teheti ki az ablakba idény végi helyezését, elvégre az előző kiírásban még ötödikként zárt.

És ha már zárás: Kádár Tamás, az MTK 36 éves, 57-szeres válogatott védője pályafutása utolsó meccsét játszotta pénteken, a kezdő sípszót megelőzően őt köszöntötték. Zalaegerszegi nevelésként megfordult az angol Newcastle Unitednél, a lengyel Lech Poznannál (bajnok lett), valamint az ukrán Dinamo Kijevnél (kupagyőzelem). Futballozott Kínában a Santungnál és a Tiencsinnél, hazatérése után pedig az Újpestben, majd a Paksban játszott, mielőtt 2023-ban az MTK-hoz igazolt, no meg alapembere volt a 2016-os Európa-bajnokságon szereplő és ott a nyolcaddöntőig jutó magyar válogatottnak.

NB I, 33. forduló: Puskás Akadémia–MTK 2–2 (Fotó: Árvai Károly)

 

S nem csak ő búcsúzott, utolsó mérkőzésén lengette a zászlót a partjelző Huszár Balázs, valamint friss hír, hogy a játékoskarrierjét az előző fordulóban befejező Németh Krisztián a január óta a Debreceni VSC sportigazgatójaként dolgozó Bogdán Ádám helyét veszi át a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi megfigyelői pozíciójában. Feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz.

Marco Rossi szövetségi kapitány és Orbán Viktor a helyszínen tekintette meg a pénteki találkozót, amely nagyszerű iramban kezdődött. Az első igazán veszélyes próbálkozást a 16. percben láthatta a publikum, Kern Martin távoli lövése után a labda beakadt volna a bal alsó sarokba, ha Hegyi Krisztián nagyot nyújtózva nem üti ki szögletre. Kisvártatva Szemel szögleténél a válogatott kerettag Nagy Zsolt veszélyeztetett, szépen emelkedett a magasba, fejesét követően kevéssel a kapu fölé szállt a labda. A 27. percben pedig majdnem megszerezte első NB I-es gólját Quentin Maceiras, ám Kovács Patrik hősiesen a labda elé vetette magát.

A szünet után tovább csordogált a medrében a mérkőzés, az 55. percben azonban a hűvös tavasz esti időben végre bemelegedtek Szappanos Péter izmai is: Átrok Zalán ígéretes csavarását kellett szép mozdulattal hatástalanítania. Ennél már csak két perccel később hárított nagyobbat, gyönyörűen ért le a jobb sarokra Molnár Ádin tizenegyesénél, ám pechjére a labda a támadó elé pattant vissza, aki másodjára már nem hibázott.

A kapott gól láthatóan megfogta a felcsúti kapust, ugyanis nem sokkal később Jurek Gábor agresszív letámadásánál nem állt a helyzet magaslatán, felszabadító előreívelésébe beleért a támadó, a labda Molnár Ádinhoz került, aki nem is volt rest a félig üresen tátongó kaput megcélozni, ám a válogatott-kerettag játékos nagy védésével szépített – ez volt a kiváló kapus utolsó PAFC-pillanata, Hornyák Zsolt vezetőedző lecserélte, hogy a nézők megtapsolhassák.

A 80. percben pedig még nagyobb volt az öröm, a csereként pályára lépő Joel Fameyeh egyenlítette ki az állást egy pofás támadás után. Bár két perccel később Átrok Zalán centerezése után Jakub Plsek lövése a kapufán csattant, a kipattanót pedig Kerezsi Zalán begurította a kapuba, a fiatal támadó végül mégis antihős lett, ugyanis a hosszabbításban lerántotta Nagy Zsoltot a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest pedig Lukács Dániel értékesítette. A harmatosan teljesítő csapatok párharca így stílszerűen döntetlennel ért véget.

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

32

19

9

4

64–30

+34 

66 

  2. Ferencvárosi TC

32

20

5

7

64–31

+33 

65 

  3. Paksi FC

32

14

8

10

60–45

+15 

50 

  4. Debreceni VSC

32

13

11

8

49–40

+9 

50 

  5. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  6. Puskás Akadémia

33

13

7

13

43–43

46 

  7. Újpest FC

32

11

7

14

47–55

–8 

40 

  8. Kisvárda

32

11

7

14

36–48

–12 

40 

  9. Nyíregyháza 

33

10

10

13

47–57

–10 

40 

10. MTK Budapest

33

9

11

13

55–62

–7 

38 

11. Diósgyőri VTK

32

6

10

16

38–62

–24 

28 

12. Kazincbarcika

33

6

4

23

31–70

–39 

22 

 

 

