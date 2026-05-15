Három fiatal is debütált az élvonalban, döntetlennel zárult a Puskás Akadémia és az MTK bajnokija

S nem csak ő búcsúzott, utolsó mérkőzésén lengette a zászlót a partjelző Huszár Balázs, valamint friss hír, hogy a játékoskarrierjét az előző fordulóban befejező Németh Krisztián a január óta a Debreceni VSC sportigazgatójaként dolgozó Bogdán Ádám helyét veszi át a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) nemzetközi megfigyelői pozíciójában. Feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz.

Marco Rossi szövetségi kapitány és Orbán Viktor a helyszínen tekintette meg a pénteki találkozót, amely nagyszerű iramban kezdődött. Az első igazán veszélyes próbálkozást a 16. percben láthatta a publikum, Kern Martin távoli lövése után a labda beakadt volna a bal alsó sarokba, ha Hegyi Krisztián nagyot nyújtózva nem üti ki szögletre. Kisvártatva Szemel szögleténél a válogatott kerettag Nagy Zsolt veszélyeztetett, szépen emelkedett a magasba, fejesét követően kevéssel a kapu fölé szállt a labda. A 27. percben pedig majdnem megszerezte első NB I-es gólját Quentin Maceiras, ám Kovács Patrik hősiesen a labda elé vetette magát.

A szünet után tovább csordogált a medrében a mérkőzés, az 55. percben azonban a hűvös tavasz esti időben végre bemelegedtek Szappanos Péter izmai is: Átrok Zalán ígéretes csavarását kellett szép mozdulattal hatástalanítania. Ennél már csak két perccel később hárított nagyobbat, gyönyörűen ért le a jobb sarokra Molnár Ádin tizenegyesénél, ám pechjére a labda a támadó elé pattant vissza, aki másodjára már nem hibázott.

A kapott gól láthatóan megfogta a felcsúti kapust, ugyanis nem sokkal később Jurek Gábor agresszív letámadásánál nem állt a helyzet magaslatán, felszabadító előreívelésébe beleért a támadó, a labda Molnár Ádinhoz került, aki nem is volt rest a félig üresen tátongó kaput megcélozni, ám a válogatott-kerettag játékos nagy védésével szépített – ez volt a kiváló kapus utolsó PAFC-pillanata, Hornyák Zsolt vezetőedző lecserélte, hogy a nézők megtapsolhassák.

A 80. percben pedig még nagyobb volt az öröm, a csereként pályára lépő Joel Fameyeh egyenlítette ki az állást egy pofás támadás után. Bár két perccel később Átrok Zalán centerezése után Jakub Plsek lövése a kapufán csattant, a kipattanót pedig Kerezsi Zalán begurította a kapuba, a fiatal támadó végül mégis antihős lett, ugyanis a hosszabbításban lerántotta Nagy Zsoltot a tizenhatoson belül, a megítélt tizenegyest pedig Lukács Dániel értékesítette. A harmatosan teljesítő csapatok párharca így stílszerűen döntetlennel ért véget.