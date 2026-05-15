Videó: Kádár Tamás visszavonul, a Pancho Arénában búcsúzott a futballtól

Az 57-szeres magyar válogatott játékos a Pancho Arénában, a Puskás Akadémia FC ellen öltötte magára utoljára a kék-fehér szerelést.

Kádár Tamás idehaza a ZTE, a Diósgyőr, az Újpest, a Paks és az MTK színeiben futballozott, Magyarországon a kék-fehéreknél játszotta a legtöbb tétmérkőzést, a mai már a 95. meccse volt a fővárosi együttesben. A profi futballtól búcsúzó játékost Selei András és Polyák Balázs klubmenedzser külön is köszöntötte egy erre az alkalomra készített egyedi ajándékkal a mérkőzést megelőző percekben.