Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I, 33. forduló: Puskás Akadémia–MTK 0–0

Videó: Kádár Tamás visszavonul, a Pancho Arénában búcsúzott a futballtól

T. Z.T. Z.
2026.05.15. 20:46
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
MTK NB I MTK Budapest
Az MTK védője, Kádár Tamás péntek este utolsó mérkőzésén lépett pályára profi labdarúgóként.

Az 57-szeres magyar válogatott játékos a Pancho Arénában, a Puskás Akadémia FC ellen öltötte magára utoljára a kék-fehér szerelést.

Kádár Tamás idehaza a ZTE, a Diósgyőr, az Újpest, a Paks és az MTK színeiben futballozott, Magyarországon a kék-fehéreknél játszotta a legtöbb tétmérkőzést, a mai már a 95. meccse volt a fővárosi együttesben. A profi futballtól búcsúzó játékost Selei András és Polyák Balázs klubmenedzser külön is köszöntötte egy erre az alkalomra készített egyedi ajándékkal a mérkőzést megelőző percekben.

 

MTK NB I MTK Budapest
Legfrissebb hírek

Elképesztő bomba! Kovácsréti az idény egyik legnagyobb gólját rúgta – videó

Labdarúgó NB I
56 perce

NB I: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest

Labdarúgó NB I
1 órája

Gólzáporos mérkőzésen, pontszerzéssel búcsúzott az élvonaltól a Kazincbarcika

Labdarúgó NB I
1 órája

Gólerős szlovén csatárt monitoroznak az NB I-ből

Labdarúgó NB I
4 órája

NS-infó: 55 millió forintba kerülhet az NB II leendő gólkirálya

Labdarúgó NB I
4 órája

Az ETO megakadályozhatja, hogy a Fradi 100 éve nem látott sorozatot állítson be

Labdarúgó NB I
7 órája

Lenny Joseph: Nem kell foglalkozni a zajokkal, kritikákkal

Labdarúgó NB I
8 órája

Bognár György marad a Paksi FC vezetőedzője

Labdarúgó NB I
8 órája
Ezek is érdekelhetik