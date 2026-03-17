Vb 2026: Irán nem lépett vissza, de az Egyesült Államok helyett Mexikóban szeretne játszani
Az iráni sportminiszter múlt szerdán arról beszélt, az Egyesült Államok és Izrael által indított háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a vb-n, ám hivatalos visszalépés egyelőre nem történt.
Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Irán labdarúgóit szívesen látják a vb-n, ugyanakkor megjegyezte, hogy „az életük megóvása és a biztonságuk érdekében” talán nem lenne helyénvaló, ha az Egyesült Államokban játszanának.
„Mivel Trump elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, természetesen nem utazunk Amerikába” – fogalmazott Mehdi Tadzs, az iráni szövetség elnöke, Irán mexikói nagykövetségének X oldalán közzétett bejegyzésében, hozzátéve, tárgyalnak a FIFA-val arról, hogy Mexikóban játszhassanak.
Az Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője.
A június 11-én kezdődő 48 csapatos tornán, amelynek az Egyesült Államok és Mexikó mellett Kanada lesz a házigazdája, az irániak a sorsolás alapján Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel Seattle-ben játszanának.
(MTI)