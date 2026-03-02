Nemzeti Sportrádió

NHL: remekel az újonc hátvéd, nagyon közel jár a 37 éves ligacsúcs megdöntéséhez

K. Zs.K. Zs.
2026.03.02. 09:20
null
Matthew Schaefer nemcsak a két gólját ünnepelhette meg, hanem azt is, hogy őt választották meg a meccs legjobbjának (Fotó: Getty Images)
Címkék
Matthew Schaefer NHL Itt van Amerika! Anaheim Ducks New York Islanders
Az Anaheim Ducks és a New York Islanders is sorozatban az ötödik győzelmét aratta az észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban (NHL): előbbi hosszabbításban gyűrte le a Calgary Flamest (3–2), és utóbbi is végletekig kiélezett csatában kerekedett a címvédő Florida Panthers fölé (5–4) magyar idő szerint hétfőre virradóra.

Az anaheimiek alighanem dörzsölték a tenyerüket, amikor lejárt a rendes játékidő, és – a kétszer egyenlítő Cutter Gauthier-nek köszönhetően – 2–2-re állt a Calgary elleni meccs, mert a ráadás általában bejön a csapatnak ebben az idényben. Így történt most is: bár egészen a szétlövésig húzódott a csata, annak során Leo Carlsson és Mason McTavish gólt ütött, az addig 32 lövést hárító Lukás Dostál semlegesítette a vendégek harmadik próbálkozója, Matvej Gridin kísérletét – az már a második Flames-rontás volt, eldőlt (3–2). A Ducks sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg, a hosszabbításba torkolló mérkőzéseken 14 győzelem, három vereség a mérlege.

Egyvégtében öt győzelemnél tart a New York Islanders is. A címvédő Florida elleni győztes gólt Anders Lee ütötte az utolsó percben (5–4), de ismét ki kell emelni Matthew Schaefert, aki két góllal és egy assziszttal járult hozzá a sikerhez. A 18 éves játékos egyrészt újonc, másrészt hátvéd, így a 20 gólja nem akármilyen teljesítmény – már nagyon közel az elsőéves hátvédek ligarekordja, amelyet a 2006-ban visszavonuló, azóta a halhatatlanok közé beválasztott Brian Leetch tart 23 góllal 1989 óta.

Tartja jó formáját a Pittsburgh is, amely 5–0-ra kiütötte a Vegast. Bryan Rust, Ben Kindel és Justin Brazeau egy-egy góllal és assziszttal jelentkezett, a 22 lövést hárító Arturs Silovs pedig először jegyzőkönyvezett shoutoutot az idénynyitó óta.

Ugyancsak kapott gól nélkül zárt Arvid Söderblom: a Chicago 26 éves svéd kapusa 22 lövést védett a Utah ellen, neki ez az első shutoutja az NHL-ben. Chicagóban sem az NBA-s kosárcsapat, sem a jégkorongcsapat nem villog mostanában, a Blackhawks például a megelőző kilenc meccséből csupán egyet nyert meg. Most egy kicsit sikerült javítani a mérlegen, az említett jó kapusteljesítményen túl elsősorban Teuvo Teravainen két góljának köszönhetően (4–0). (És ez egy ilyen nap volt: nyert a Bulls is!)

Ünnepelt a Minnesota tábora a második harmad vége felé, hiszen Kirill Kaprizov nemcsak megszerezte a vezetést, hanem egyúttal beállította Marián Gáborík 219 gólos csapatrekordját is. Két perc múlva azonban felhősödni kezdett az ég, Logan Mailloux révén egyenlített a St. Louis, majd a záró periódus finisében Pavel Bucsnyevics meg is fordította az állást, és még Robert Thomas is ütött egy üres kapus gólt (1–3). A Blues tíz vereség után tudott idegenbeli meccset nyerni.

A San Jose kapaszkodik a rájátszásért, egymás után másodszor győzött. A Winnipeg elleni 2–1-es siker hőse az újoncidényét taposó Michael Misa volt, aki NHL-karrierje során először ütött győztes gólt hosszabbításban.

NHL, ALAPSZAKASZ
Pittsburgh Penguins–Vegas Golden Knights 5–0
San Jose Sharks–Winnipeg Jets 2–1, h. u.
Utah Mammoth–Chicago Blackhawks 0–4
Minnesota Wild–St. Louis Blues 1–3
New York Islanders–Florida Panthers 5–4
Anaheim Ducks–Calgary Flames 3–2 – szétlövéssel

 

Matthew Schaefer NHL Itt van Amerika! Anaheim Ducks New York Islanders
Legfrissebb hírek

NHL: sorozatban ötödször nyert a Hurricanes, szétlövés döntött a Rangers meccsén

Amerikai sportok
Tegnap, 9:05

NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

Amerikai sportok
2026.02.28. 11:30

NHL: McDavid már 100 pontos az idényben, 8–1-re nyert az Oilers

Amerikai sportok
2026.02.27. 10:52

NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

Amerikai sportok
2026.02.26. 11:01

Az NHL-sztárok remek tornát és döntőt varázsoltak a téli olimpián

Téli olimpia 2026
2026.02.24. 06:46

Ünnepelt a Lakers, de az örök rivális Boston nem volt tekintettel az NBA-legendára

Amerikai sportok
2026.02.23. 07:53

Doncic remekelt a Los Angeles-i NBA-derbin, Jokicsék pontrekorddal zúzták szét a Portlandet

Amerikai sportok
2026.02.21. 07:59

Újraindult az élet az NBA-ben: szenzációsan teljesített a Clippers új igazolása Jokicsék ellen

Amerikai sportok
2026.02.20. 08:35
Ezek is érdekelhetik