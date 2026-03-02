NHL: remekel az újonc hátvéd, nagyon közel jár a 37 éves ligacsúcs megdöntéséhez

Az anaheimiek alighanem dörzsölték a tenyerüket, amikor lejárt a rendes játékidő, és – a kétszer egyenlítő Cutter Gauthier-nek köszönhetően – 2–2-re állt a Calgary elleni meccs, mert a ráadás általában bejön a csapatnak ebben az idényben. Így történt most is: bár egészen a szétlövésig húzódott a csata, annak során Leo Carlsson és Mason McTavish gólt ütött, az addig 32 lövést hárító Lukás Dostál semlegesítette a vendégek harmadik próbálkozója, Matvej Gridin kísérletét – az már a második Flames-rontás volt, eldőlt (3–2). A Ducks sorozatban az ötödik meccsét nyerte meg, a hosszabbításba torkolló mérkőzéseken 14 győzelem, három vereség a mérlege.

Mason McTavish is back at it with his signature shootout move

Egyvégtében öt győzelemnél tart a New York Islanders is. A címvédő Florida elleni győztes gólt Anders Lee ütötte az utolsó percben (5–4), de ismét ki kell emelni Matthew Schaefert, aki két góllal és egy assziszttal járult hozzá a sikerhez. A 18 éves játékos egyrészt újonc, másrészt hátvéd, így a 20 gólja nem akármilyen teljesítmény – már nagyon közel az elsőéves hátvédek ligarekordja, amelyet a 2006-ban visszavonuló, azóta a halhatatlanok közé beválasztott Brian Leetch tart 23 góllal 1989 óta.

MATTHEW SCHAEFER SCORES AGAIN TO HIT 20 GOALS‼️



He now has seven goals in his last eight games!



📺: @espn

ANDERS LEE CALLS GAME FOR THE ISLANDERS WITH 31 SECONDS LEFT 💪

Tartja jó formáját a Pittsburgh is, amely 5–0-ra kiütötte a Vegast. Bryan Rust, Ben Kindel és Justin Brazeau egy-egy góllal és assziszttal jelentkezett, a 22 lövést hárító Arturs Silovs pedig először jegyzőkönyvezett shoutoutot az idénynyitó óta.

Ugyancsak kapott gól nélkül zárt Arvid Söderblom: a Chicago 26 éves svéd kapusa 22 lövést védett a Utah ellen, neki ez az első shutoutja az NHL-ben. Chicagóban sem az NBA-s kosárcsapat, sem a jégkorongcsapat nem villog mostanában, a Blackhawks például a megelőző kilenc meccséből csupán egyet nyert meg. Most egy kicsit sikerült javítani a mérlegen, az említett jó kapusteljesítményen túl elsősorban Teuvo Teravainen két góljának köszönhetően (4–0). (És ez egy ilyen nap volt: nyert a Bulls is!)

Ünnepelt a Minnesota tábora a második harmad vége felé, hiszen Kirill Kaprizov nemcsak megszerezte a vezetést, hanem egyúttal beállította Marián Gáborík 219 gólos csapatrekordját is. Két perc múlva azonban felhősödni kezdett az ég, Logan Mailloux révén egyenlített a St. Louis, majd a záró periódus finisében Pavel Bucsnyevics meg is fordította az állást, és még Robert Thomas is ütött egy üres kapus gólt (1–3). A Blues tíz vereség után tudott idegenbeli meccset nyerni.

Kirill Kaprizov is officially one goal shy of setting the @mnwild franchise goals record

A San Jose kapaszkodik a rájátszásért, egymás után másodszor győzött. A Winnipeg elleni 2–1-es siker hőse az újoncidényét taposó Michael Misa volt, aki NHL-karrierje során először ütött győztes gólt hosszabbításban.

MICHAEL MISA SCORES HIS FIRST CAREER @ENERGIZER OT WINNER 🔥



What a moment for the 2025 second overall pick!

NHL, ALAPSZAKASZ

Pittsburgh Penguins–Vegas Golden Knights 5–0

San Jose Sharks–Winnipeg Jets 2–1, h. u.

Utah Mammoth–Chicago Blackhawks 0–4

Minnesota Wild–St. Louis Blues 1–3

New York Islanders–Florida Panthers 5–4

Anaheim Ducks–Calgary Flames 3–2 – szétlövéssel