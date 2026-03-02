Századik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az FTC férfi vízilabdacsapata
Sorozatban a negyedik idényben zárja százszázalékos mérleggel az alapszakaszt az FTC-Telekom a férfi vízilabda ob I-ben, ám ennél is beszédesebb, hogy szombaton egymás utáni 100. bajnokiján maradt veretlen: legutóbb 2022. március 19-én Szolnokon kapott ki 11–10-re, azóta nem talált legyőzőre.
Nyéki Balázs csapata az alapszakasz záró, 13. fordulójában 15–9-re győzte le a Vasast a Komjádi uszodában – a Vasas a 0–3-as első negyed után felpörgött támadásban, de a Ferencváros is végig őrizte a magas szintet. „Jól tartotta magát a Vasas, épp ez a veszélyes benne: vezethetünk több góllal is, de ha kicsit bealszunk, képes egy-két váratlan gólt lőni, és hirtelen majdnem elolvad az előnyünk – mondta lapunknak a kétgólos Vigvári Vendel. – Jó kvalitásúak a játékosai, négy-öt gólos hátrányban még több önbizalommal, kicsit teher nélkül lőhetnek. Minderre igyekeztünk felhívni egymás figyelmét meccs közben is, ennek köszönhető, hogy igazán nem közelített meg minket.”
Férfi vízilabda: hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a Ferencváros
Nyéki Balázs vezetőedző szerint is kialakult a végére a különbség a biztos sikerhez. Csapata masszívan védekezett, támadásban látott némi pontatlanságot, de hozzátette: az elmúlt években is előfordult, hogy amikor olyan nagy csapat ellen készültek, mint amilyen a Pro Recco lesz szerdán a Bajnokok Ligájában, akkor „…nem a főpróba sikerült a legjobban. A játékosok fejében is már részben a Recco elleni mérkőzés jár, úgy vagyunk vele, a most kimaradt helyzeteket inkább akkor lőjük be. Viszont a Vasas egy pillanatig sem adta fel, amiért elismerés illeti.”
|Kettéválik a bajnokság a folytatásban
|A férfi vízilabda ob I folytatásában felsőházi és alsóházi küzdelmeket rendeznek meg tavasszal. A felsőházban az alapszakasz első nyolc helyezettje (a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC, a Vasas, a Szolnok, a Szeged, a Semmelweis OSC és az Eger), míg az alsóházban az utolsó hat helyezettje (a Debrecen, a Szentes, az UVSE, a Kaposvár, a KSI és a Miskolc) szerepel, utóbbiakhoz csatlakozik az ob I B alapszakaszának első két helyezettje, a Pécsi VSK és az ELTE-BEAC. A versenykiírás szerint a felsőházban (ahová minden csapat magával viszi az alapszakaszban elért eredményeit) mindenki mindenkivel játszik még egyszer, az alapszakaszbeli összecsapáshoz képest ellentétes pályaválasztói joggal – a rájátszásban az 1–4. és az 5–8. csapatok keresztbe játszanak egymással az egyik fél hetedik pontjáig. A döntőbe az 1–4. és 2–3. párosítások győztesei jutnak be, a harmadik helyért a vesztes csapatok játszanak. Az ötödik helyért az 5–8. és 6–7. párosítások győztesei, míg a hetedik helyért ugyanezek vesztesei csatáznak – az aranyéremért, a bronzért és az ötödik helyért három győzelemig, a hetedik helyért két győzelemig tartó párharcokat rendeznek meg. Az alsóházban mindenki nulláról indul, és mindenki mindenkivel kétszer néz szembe. A verseny itt is nagy lesz, hiszen csak az első négy csapat marad ob I-es, az 5–8. csapatok jövőre az ob I B-ben folytathatják.
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|13
|13
|–
|–
|–
|279–102
|+177
|39
|2. Honvéd
|13
|11
|1
|–
|1
|197–150
|+47
|35
|3. BVSC
|13
|11
|–
|1
|1
|210–141
|+69
|34
|4. Vasas
|13
|9
|–
|–
|4
|182–150
|+32
|27
|5. Szolnok
|13
|7
|1
|1
|4
|178–156
|+22
|24
|6. Szeged
|13
|7
|1
|–
|5
|180–179
|+1
|23
|7. OSC
|13
|7
|–
|–
|6
|154–162
|–8
|21
|8. Eger
|13
|5
|1
|–
|7
|160–180
|–20
|17
|9. Debrecen
|13
|4
|–
|1
|8
|153–184
|–31
|13
|10. Szentes
|13
|4
|–
|–
|9
|145–195
|–50
|12
|11. UVSE
|13
|4
|–
|–
|9
|158–209
|–51
|12
|12. Kaposvár
|13
|3
|–
|1
|9
|179–210
|–31
|10
|13. KSI
|13
|1
|–
|–
|12
|119–213
|–94
|3
|14. Miskolc
|13
|1
|–
|–
|12
|145–208
|–63
|3