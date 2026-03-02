Századik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az FTC férfi vízilabdacsapata

A férfi vízilabda ob I folytatásában felsőházi és alsóházi küzdelmeket rendeznek meg tavasszal. A felsőházban az alapszakasz első nyolc helyezettje (a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC, a Vasas, a Szolnok, a Szeged, a Semmelweis OSC és az Eger), míg az alsóházban az utolsó hat helyezettje (a Debrecen, a Szentes, az UVSE, a Kaposvár, a KSI és a Miskolc) szerepel, utóbbiakhoz csatlakozik az ob I B alapszakaszának első két helyezettje, a Pécsi VSK és az ELTE-BEAC. A versenykiírás szerint a felsőházban (ahová minden csapat magával viszi az alapszakaszban elért eredményeit) mindenki mindenkivel játszik még egyszer, az alapszakaszbeli összecsapáshoz képest ellentétes pályaválasztói joggal – a rájátszásban az 1–4. és az 5–8. csapatok keresztbe játszanak egymással az egyik fél hetedik pontjáig. A döntőbe az 1–4. és 2–3. párosítások győztesei jutnak be, a harmadik helyért a vesztes csapatok játszanak. Az ötödik helyért az 5–8. és 6–7. párosítások győztesei, míg a hetedik helyért ugyanezek vesztesei csatáznak – az aranyéremért, a bronzért és az ötödik helyért három győzelemig, a hetedik helyért két győzelemig tartó párharcokat rendeznek meg. Az alsóházban mindenki nulláról indul, és mindenki mindenkivel kétszer néz szembe. A verseny itt is nagy lesz, hiszen csak az első négy csapat marad ob I-es, az 5–8. csapatok jövőre az ob I B-ben folytathatják.