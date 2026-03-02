Nemzeti Sportrádió

Századik bajnoki mérkőzésén maradt veretlen az FTC férfi vízilabdacsapata

SZ. R.SZ. R.
2026.03.02. 07:52
null
Vigϰári Vendel elmondta, veszélyes a Vasas, mert ha bealszanak, képes váratlan gólokat szerezni (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Nyéki Balázs vízilabda FTC férfi vízilabda ob I ob I
Az ob I alapszakasza utolsó fordulójában az FTC 15–9-re nyert a Vasas ellen, és sorozatban a 100. bajnokiján maradt veretlen. Vigvári Vendel és Nyéki Balázs értékelt lapunknak.

Sorozatban a negyedik idényben zárja százszázalékos mérleggel az alapszakaszt az FTC-Telekom a férfi vízilabda ob I-ben, ám ennél is beszédesebb, hogy szombaton egymás utáni 100. bajnokiján maradt veretlen: legutóbb 2022. március 19-én Szolnokon kapott ki 11–10-re, azóta nem talált legyőzőre.
Nyéki Balázs csapata az alapszakasz záró, 13. fordulójában 15–9-re győzte le a Vasast a Komjádi uszodában – a Vasas a 0–3-as első negyed után felpörgött támadásban, de a Ferencváros is végig őrizte a magas szintet. „Jól tartotta magát a Vasas, épp ez a veszélyes benne: vezethetünk több góllal is, de ha kicsit bealszunk, képes egy-két váratlan gólt lőni, és hirtelen majdnem elolvad az előnyünk – mondta lapunknak a kétgólos Vigvári Vendel. –  Jó kvalitásúak a játékosai, négy-öt gólos hátrányban még több önbizalommal, kicsit teher nélkül lőhetnek. Minderre igyekeztünk felhívni egymás figyelmét meccs közben is, ennek köszönhető, hogy igazán nem közelített meg minket.”     

Vízilabda
2026.02.28. 20:54

Férfi vízilabda: hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a Ferencváros

A címvédő Ferencváros hat góllal nyert a Vasas ellen, Varga Vince öt gólt dobott.

Nyéki Balázs vezetőedző szerint is kialakult a végére a különbség a biztos sikerhez. Csapata masszívan védekezett, támadásban látott némi pontatlanságot, de hozzátette: az elmúlt években is előfordult, hogy amikor olyan nagy csapat ellen készültek, mint amilyen a Pro Recco lesz szerdán a Bajnokok Ligájában, akkor  „…nem a főpróba sikerült a legjobban. A játékosok fejében is már részben a Recco elleni mérkőzés jár, úgy vagyunk vele, a most kimaradt helyzeteket inkább akkor lőjük be. Viszont a Vasas egy pillanatig sem adta fel, amiért elismerés illeti.”  

Kettéválik a bajnokság a folytatásban  
A férfi vízilabda ob I folytatásában felsőházi és alsóházi küzdelmeket rendeznek meg tavasszal. A felsőházban az alapszakasz első nyolc helyezettje (a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC, a Vasas, a Szolnok, a Szeged, a Semmelweis OSC és az Eger), míg az alsóházban az utolsó hat helyezettje (a Debrecen, a Szentes, az UVSE, a Kaposvár, a KSI és a Miskolc) szerepel, utóbbiakhoz csatlakozik az ob I B alapszakaszának első két helyezettje, a Pécsi VSK és az ELTE-BEAC. A versenykiírás szerint a felsőházban (ahová minden csapat magával viszi az alapszakaszban elért eredményeit) mindenki mindenkivel játszik még egyszer, az alapszakaszbeli összecsapáshoz képest ellentétes pályaválasztói joggal – a rájátszásban az 1–4. és az 5–8. csapatok keresztbe játszanak egymással az egyik fél hetedik pontjáig. A döntőbe az 1–4. és 2–3. párosítások győztesei jutnak be, a harmadik helyért a vesztes csapatok játszanak. Az ötödik helyért az 5–8. és 6–7. párosítások győztesei, míg a hetedik helyért ugyanezek vesztesei csatáznak – az aranyéremért, a bronzért és az ötödik helyért három győzelemig, a hetedik helyért két győzelemig tartó párharcokat rendeznek meg. Az alsóházban mindenki nulláról indul, és mindenki mindenkivel kétszer néz szembe. A verseny itt is nagy lesz, hiszen csak az első négy csapat marad ob I-es, az 5–8. csapatok jövőre az ob I B-ben folytathatják.
 MGYHGYHVVL–KGk 
1. FTC1313279–102+17739 
2. Honvéd131111197–150+4735 
3. BVSC131111210–141+6934 
4. Vasas1394182–150+3227 
5. Szolnok137114178–156+2224 
6. Szeged13715180–179+123 
7. OSC1376154–162–821 
8. Eger13517160–180–2017 
9. Debrecen13418153–184–3113 
10. Szentes1349145–195–5012 
11. UVSE1349158–209–5112 
12. Kaposvár13319179–210–3110 
13. KSI13112119–213–94
14. Miskolc13112145–208–63
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

 

 

Nyéki Balázs vízilabda FTC férfi vízilabda ob I ob I
Legfrissebb hírek

Csak majdnem borult – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
2 órája

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál minden évben a papírforma borítása a cél

Labdarúgó NB I
2 órája

Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB I
12 órája

Pusztai László utolérhetetlen volt

Népsport
23 órája

Mucha József gólra törő játékot és győzelmet vár az FTC-től a Kazincbarcika ellen

Labdarúgó NB I
23 órája

Női vízi ob I: idegenben nyert a KSI és a Szentes

Vízilabda
2026.02.28. 22:41

Férfi vízilabda: hibátlan teljesítménnyel zárta az alapszakaszt a Ferencváros

Vízilabda
2026.02.28. 20:54

Csoportelsőként negyeddöntős a BVSC női vízilabdacsapata az Eurokupában

Vízilabda
2026.02.28. 19:05
Ezek is érdekelhetik