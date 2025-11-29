Az iráni kézilabdakapusnak a mieink közt is vannak kedvencei, és még nem mondott le az álmáról, hogy a világ legjobbja legyen

Már az is nagy tett, hogy az irániak (akikkel még nem találkoztak a mieink) egyáltalán itt lehetnek a vb-n, főleg, ha azt nézzük, hogy az Ázsia-bajnokságon is csak 2008-ban indulhattak el. A vb-n először 2021-ben szerepeltek, amikor a mezőny 32 tagúra bővült. A norvégoktól akkor 41–9-re kaptak ki a csoportkörben, a meccs legjobbjának azonban az iráni csapat kapusát, Fatemeh Halilit választották meg, aki elsírta magát a díj átvételekor, de még a skandináv játékosok is megkönnyezték a jelenetet, amely az egész torna egyik legérzelemdúsabb pillanata volt.

„Máig csoda szép emlékként gondolok rá vissza. A norvégokat már előtte is régóta rajongással követtem, személyesen is fontos volt számomra, hogy meg tudtam ellenük mutatni, mire vagyok képes” – emlékezett vissza lapunk kérdésére Halili, akit arról az akkori kijelentéséről is megkérdeztünk, hogy szeretne a világ legjobbja lenni.

„Még nem mondtam le róla. Imádom a kézilabdát, minden egyes edzésen és mérkőzésen beleadok mindent, hogy fejlődjek.”

Az irániak sorozatban a harmadik vb-n vehetnek részt, a megelőző kettőn egyaránt a 31. helyen végeztek, de legalább két éve megszerezték az első győzelmüket az alsóházi helyosztókon Grönland ellen. Idén sem lehet más céljuk, mint az Elnök-kupán legalább egy sikert aratni. A játékosoknak vallási okokból az arcukon és a kézfejükön kívül a teljes testüket el kell fedniük, a fejüket és a hajukat hidzsáb takarja el. Svájc ellen 34–9-es vereséggel kezdett Irán, amely a második félidőben csak két gólt lőtt. Fatemeh Merih 13 lövésből háromszor is betalált, ezzel ő volt a legeredményesebb az ázsiaiaknál, míg Halili hat védéssel zárt.

A mieink elleni szombat esti meccs újabb kemény erőpróba lesz a számukra. „A magyar az egyik legerősebb kézilabdás nemzet, és a magyar bajnokság is a legjobbak közé sorolható. A magyar játékosok nagy részét jól ismerem, tudom, hol játszanak, mire képesek. Erősek és gyorsak, meglátjuk, mire megyünk ellenük” – tekintett előre Halili, aki azt is elárulta, a mieink kapusai a kedvenc játékosai a csapatunkból.

„Sokat jelent nekünk, hogy részt vehetünk egy olyan nagy tornán, mint a világbajnokság. Szeretnénk magunkat adni, fejlődni, jó meccseket játszani, és előrébb végezni, mint a legutóbbi két alkalommal” – zárta az irániak 29 éves kapusa, aki több társához hasonlóan a Szepahan Iszfahán csapatában játszik.

Szemerey Zsófi arról, hogy a vb-n gyengébb játékerőt képviselő csapatokkal is találkozunk:

Az iráni szövetség mindössze három hónappal a vb előtt nevezte ki a portugál Ana Seabrát a női válogatott szövetségi kapitányának. A 48 éves szakember a spanyol Atlético Guardés irányítása mellett vállalta el a feladatot.

„Küldetésemnek érzem, hogy segítsek az iráni válogatottnak – mondta a Nemzeti Sportnak Seabra. – Sokan nem érthették, miért jövök ide dogozni, de szerintem az iráni játékosok megérdemlik, hogy velük is foglalkozzanak. Ahogy egyre jobban megismertem a lányokat, megbizonyosodhattam róla, hogy igazi küzdők és harcosok. Még nagy kihívás nekik egy vébé, de csak így tudnak előrelépni. A saját bőrükön tapasztalhatják meg, mi az a szint, ami felé közelíteni szeretnénk.”

Ana Seabra

A korábban több portugál utánpótlás-válogatottnál dolgozó Seabra a párizsi olimpián Paraguay női válogatottja mellett volt másodedző, míg idén szeptemberben kétéves szerződést kötött az irániakkal, akiket szeretne megismertetni az európai kézilabdával. „Megvan a magam a stílusa, Spanyolországban edzősködöm, így a spanyol iskola közel áll hozzám. Sajnos az iráni válogatottal nincs sok lehetőségünk év közben a közös gyakorlásra, évente nagyjából háromszor találkozunk. Szeretném így is megtanítani nekik, hogyan játsszanak nagyobb sebességgel, hogyan értsék jobban a játékot, és azt, hogy mit miért csinálunk, miből mit lehet kihozni. Hosszú az út, ekkora változás nem megy egyik pillanatról a másikra, miközben látom rajtuk, hogy szeretnének jobbak lenni, és látom is rajtuk a fejlődést.”

Seabra felhívta rá a figyelmet, hogy az iráni juniorválogatott idén ősszel megnyerte az Ázsiai Játékokat, emellett az iráni szövetségben is látja rá a szándékot, hogy a helyi bajnokság átalakításával emeljék a színvonalat.

„Svájc után a magyarok ellen újabb kemény meccs vár ránk, egyben még egy lehetőség, hogy megízleljük, milyen egy jó európai csapat ellen játszani, hogyan kellene játék közben gyorsabban gondolkodni. Még sok mindent nem értenek a játékosaim, kevés olyan berögzült figurájuk van, amelyre támaszkodhatnának, de meg vagyok róla győződve, hogy a közös munkánk révén idővel többre lesznek képesek. Addig is több nemzetközi mérkőzésre van szükségük, hogy jobban értsék az európai kézilabdát.”