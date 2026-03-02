NBA: véget ért a Spurs győzelmi sorozata; sokat ért Giddey tripla duplája Chicagóban

A New York Knicks hazai pályán 114–89-re legyőzte a San Antonio Spurst. Mikal Bridges 25, Jalen Brunson pedig 24 pontot szerzett, ezzel megszakították a Spurs 11 mérkőzéses győzelmi sorozatát.

A Chicago Bulls is nagyot villantott: Josh Giddey 20 ponttal, 14 lepattanóval és 10 gólpasszal tripla duplázott, Collin Sexton pedig 22 pontig jutott a Milwaukee Bucks elleni 120–97-es siker során. A Bulls ezzel 11 meccses vereségszériájának vetett véget.

Nyugaton a Minnesota Timberwolves 117–108-ra nyert a Denver Nuggets otthonában, Anthony Edwards 21, Jaden McDaniels 20 pontot dobott, így a Wolves megelőzte riválisát a főcsoport tabelláján.

A Cleveland Cavaliers 106–102-re múlta felül a Brooklyn Netset: a két meccset kihagyó, hüvelykujjtörésből visszatérő James Harden 22 ponttal, kilenc lepattanóval és nyolc assziszttal segítette a Cavst.

A Memphis Grizzlies 125–106-ra győzött az Indiana Pacers vendégeként; Taylor Hendricks öt triplával és 19 ponttal állított fel egyéni csúcsot. Az Atlanta Hawks 135–101-re verte a Portland Trail Blazerst többek között Onyeka Okongwu 25 pontjával.

A Detroit Pistons 106–92-re nyert az Orlando Magic ellen, Cade Cunningham 29 ponttal és 11 assziszttal dupla duplázott. A Boston Celtics 114–98-ra győzte le a Philadelphia 76erst, Neemias Queta 27 ponttal és 17 lepattanóval karriercsúcsot ért el, Jaylen Brown pedig 27 ponttal, nyolc lepattanóval és nyolc gólpasszal zárt.

Shai Gilgeous-Alexander 30 ponttal vezette sikerre az Oklahoma City Thundert a Dallas Mavericks ellen (100–87). A Los Angeles Clippers 137–117-re győzte le a New Orleans Pelicanst, ezzel lezárva hárommeccses vereségszériáját.

A játéknap egyik legeredményesebb párosát Luka Doncic (28 pont, 9 assziszt) és LeBron James (24 pont) alkotta: a Los Angeles Lakers 128–104-re legyőzte a Sacramento Kingset.

NBA

ALAPSZAKASZ

New York Knicks–San Antonio Spurs 114–89

Denver Nuggets–Minnesota Timberwolves 108–117

Chicago Bulls–Milwaukee Bucks 120–97

Brooklyn Nets–Cleveland Cavaliers 102–106

Indiana Pacers–Memphis Grizzlies 106–125

Atlanta Hawks–Portland Trail Blazers 135–101

Orlando Magic–Detroit Pistons 92–106

Boston Celtics–Philadelphia 76ers 114–98

Dallas Mavericks–Oklahoma City Thunder 87–100

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 137–117

Los Angeles Lakers–Sacramento Kings 128–104