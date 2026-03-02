Nemzeti Sportrádió

NBA: véget ért a Spurs győzelmi sorozata; sokat ért Giddey tripla duplája Chicagóban

2026.03.02. 09:05
Ez elsősorban Josh Giddey játéknapja volt (Fotó: Getty Images)
A New York Knicks 25 pontos Mikal Bridges-vezérlettel szakította meg a San Antonio Spurs 11 meccses győzelmi sorozatát, miközben a Chicago Bulls Josh Giddey tripla duplájával állította meg saját 11 találkozós vesszőfutását. Több sztár is villogott: Shai Gilgeous-Alexander 30, Cade Cunningham 29 pontig jutott az NBA vasárnapi (magyar idő szerint hétfő hajnalba átnyúló) játéknapján.

A New York Knicks hazai pályán 114–89-re legyőzte a San Antonio Spurst. Mikal Bridges 25, Jalen Brunson pedig 24 pontot szerzett, ezzel megszakították a Spurs 11 mérkőzéses győzelmi sorozatát.

A Chicago Bulls is nagyot villantott: Josh Giddey 20 ponttal, 14 lepattanóval és 10 gólpasszal tripla duplázott, Collin Sexton pedig 22 pontig jutott a Milwaukee Bucks elleni 120–97-es siker során. A Bulls ezzel 11 meccses vereségszériájának vetett véget.

Nyugaton a Minnesota Timberwolves 117–108-ra nyert a Denver Nuggets otthonában, Anthony Edwards 21, Jaden McDaniels 20 pontot dobott, így a Wolves megelőzte riválisát a főcsoport tabelláján.

A Cleveland Cavaliers 106–102-re múlta felül a Brooklyn Netset: a két meccset kihagyó, hüvelykujjtörésből visszatérő James Harden 22 ponttal, kilenc lepattanóval és nyolc assziszttal segítette a Cavst.

A Memphis Grizzlies 125–106-ra győzött az Indiana Pacers vendégeként; Taylor Hendricks öt triplával és 19 ponttal állított fel egyéni csúcsot. Az Atlanta Hawks 135–101-re verte a Portland Trail Blazerst többek között Onyeka Okongwu 25 pontjával.

A Detroit Pistons 106–92-re nyert az Orlando Magic ellen, Cade Cunningham 29 ponttal és 11 assziszttal dupla duplázott. A Boston Celtics 114–98-ra győzte le a Philadelphia 76erst, Neemias Queta 27 ponttal és 17 lepattanóval karriercsúcsot ért el, Jaylen Brown pedig 27 ponttal, nyolc lepattanóval és nyolc gólpasszal zárt.

Shai Gilgeous-Alexander 30 ponttal vezette sikerre az Oklahoma City Thundert a Dallas Mavericks ellen (100–87). A Los Angeles Clippers 137–117-re győzte le a New Orleans Pelicanst, ezzel lezárva hárommeccses vereségszériáját.

A játéknap egyik legeredményesebb párosát Luka Doncic (28 pont, 9 assziszt) és LeBron James (24 pont) alkotta: a Los Angeles Lakers 128–104-re legyőzte a Sacramento Kingset.

