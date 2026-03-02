Nemzeti Sportrádió

Műkorcsolya: hat versenyző képviseli a magyar színeket a junior-vb-n

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
2026.03.02. 09:05
null
Címkék
utánpótlás múkorcsolya utánpótlássport
A két egyéni szám mellett a páros műkorcsolyázók és a jégtáncosok között is szurkolhatunk magyar indulónak a tallinni junior-világbajnokságon.

Március 3. és 7. között rendezik meg Észtország fővárosában, Tallinnban a juniorkorú műkorcsolyázók évadbeli célversenyét, a világbajnokságot.

Az idény a szokásoknak megfelelően a budapesti tesztversennyel indult, a külföldi tapasztalatokat pedig a junior Grand Prix-sorozatban gyűjthették az indulási jogot kiérdemlő magyar korcsolyázók. De rendeztek az ősszel egyebek mellett Budapest Trophyt és Mikulás-kupát is, idén pedig az országos bajnokságon mérették meg magukat a fiatalok.

Az ob-n első helyet szerző Vlasenko Aleksei és Dzsumanyijazova Polina a tavalyi, debreceni világbajnoksághoz hasonlóan ismét a két magyar egyéni induló, ahogyan 2025 után visszatér a páros műkorcsolyázók között a Berei Mózes József, Wilberforce Lily kettős is.

Berei Mózes és Wilberforce Lily Forrás: Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sportegyesület

Melléjük csatlakozik a nemzetközi szövetség honlapján található indulási lista alapján jégtáncban a Szilágyi Villő, Jarács István duó, amely 29 másik párossal mérheti majd össze a tudását.

A legnagyobb mezőny Dzsumanyijazovára vár,

rajta kívül várhatóan ötven másik leányversenyző mutatja meg majd a tudását a jégen. Vlasenkóval a fiúmezőny 43 fős a nevezések szerint.

Kedden a hivatalos gyakorlással kezdődik meg a program, szerdán pedig a versenyzést a páros műkorcsolyázók, illetve az egyéniben a fiúk kezdik meg, a rövid programmal. Csütörtökön kezdenek a lányok, a párosok pedig a szabadprogrammal zárnak. Pénteken fejezik be a szereplést a fiúk, aznap pedig a jégtáncosok ritmustáncát láthatja majd a közönség. Szombaton a lányok és a jégtáncosok szabadprogramjával zárul az esemény versenyrésze.

(Kiemelt képünkön: Dzsumanyijazova Polina Forrás: MOKSZ)

utánpótlás múkorcsolya utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: vereséggel kezdték az Eb-selejtezőket az U17-es lányok

Utánpótlássport
15 órája

Cselgáncs: két magyar érem a poreci ifjúsági Európa-kupa-versenyen

Utánpótlássport
17 órája

Kosár: a soproni kadét fiúk a nagycsapatokkal is felveszik a versenyt

Utánpótlássport
19 órája

Tekvondó: érmes szezonindítás Calgaryban

Utánpótlássport
20 órája

Vívás: Komjáthy Boglárka elbírta az esélyesség terhét a kadét Eb-n

Utánpótlássport
21 órája

Tenisz: duplázók az U12-es fedett pályás országos bajnokságon

Utánpótlássport
Tegnap, 12:36

Vívás: a Vasas élő példaképeket mutat a fiataloknak

Utánpótlássport
2026.02.28. 15:48

Labdarúgás: a bennmaradás a cél az U17-es leány Eb-selejtezőn

Utánpótlássport
2026.02.28. 09:00
Ezek is érdekelhetik