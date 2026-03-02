Műkorcsolya: hat versenyző képviseli a magyar színeket a junior-vb-n

Március 3. és 7. között rendezik meg Észtország fővárosában, Tallinnban a juniorkorú műkorcsolyázók évadbeli célversenyét, a világbajnokságot.

Az idény a szokásoknak megfelelően a budapesti tesztversennyel indult, a külföldi tapasztalatokat pedig a junior Grand Prix-sorozatban gyűjthették az indulási jogot kiérdemlő magyar korcsolyázók. De rendeztek az ősszel egyebek mellett Budapest Trophyt és Mikulás-kupát is, idén pedig az országos bajnokságon mérették meg magukat a fiatalok.

Az ob-n első helyet szerző Vlasenko Aleksei és Dzsumanyijazova Polina a tavalyi, debreceni világbajnoksághoz hasonlóan ismét a két magyar egyéni induló, ahogyan 2025 után visszatér a páros műkorcsolyázók között a Berei Mózes József, Wilberforce Lily kettős is.

Berei Mózes és Wilberforce Lily Forrás: Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sportegyesület

Melléjük csatlakozik a nemzetközi szövetség honlapján található indulási lista alapján jégtáncban a Szilágyi Villő, Jarács István duó, amely 29 másik párossal mérheti majd össze a tudását.

A legnagyobb mezőny Dzsumanyijazovára vár,

rajta kívül várhatóan ötven másik leányversenyző mutatja meg majd a tudását a jégen. Vlasenkóval a fiúmezőny 43 fős a nevezések szerint.

Kedden a hivatalos gyakorlással kezdődik meg a program, szerdán pedig a versenyzést a páros műkorcsolyázók, illetve az egyéniben a fiúk kezdik meg, a rövid programmal. Csütörtökön kezdenek a lányok, a párosok pedig a szabadprogrammal zárnak. Pénteken fejezik be a szereplést a fiúk, aznap pedig a jégtáncosok ritmustáncát láthatja majd a közönség. Szombaton a lányok és a jégtáncosok szabadprogramjával zárul az esemény versenyrésze.

(Kiemelt képünkön: Dzsumanyijazova Polina Forrás: MOKSZ)