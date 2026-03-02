Nemzeti Sportrádió

Bizonytalan a Finalissima katari megrendezése

2026.03.02. 08:39
Bizonytalan, hogy Katarban lesz-e a Finalissima (Fotó: Getty Images)
Címkék
Finalissima Argentína Spanyolország
Bizonytalan a Finalissima, azaz a spanyol és az argentin labdarúgó-válogatott összecsapásának megrendezése, mivel a Katari Labdarúgó Szövetség az Iránt ért izraeli és amerikai támadások, illetve az azokra adott, Arab-félszigetet érintő iráni válaszlépések miatt felfüggesztette a sportági eseményeket.

Az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzésére az eredeti tervek szerint március 27-én kerülne sor a Luszail-stadionban.

A helyi szövetség – vasárnapi bejelentése szerint – további döntésig elhalasztotta a labdarúgó események lebonyolítását. A sorozatok, a tornák, illetve mérkőzések újraindításáról a hivatalos csatornáin számol majd be, a Finalissimát illetően pedig a végső döntést az európai, illetve dél-amerikai kontinentális szövetség hozza meg.

A bahreini szövetség is felfüggesztette a futballeseményeket, az ázsiai konföderáció pedig a térségben esedékes Bajnokok Ligája-mérkőzéseket halasztotta el. Irán az amerikai és az izraeli légierő iráni célpontok ellen végrehajtott támadásaira válaszul számos térségi ország, illetve környékbeli amerikai támaszpontok ellen intézett rakétatámadásokat a hétvégén.

Finalissima Argentína Spanyolország
