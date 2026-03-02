Nemzeti Sportrádió

Laskawy Ferenc: A kiállítást nem láttam, a játékvezető abból a szemszögből úgy látta, fújható

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.03.02. 08:21
null
Címkék
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong FTC-Telekom jégkorong Laskawy Ferenc ICEHL
Izgalmas, ki-ki meccsen dőlt el, melyik magyar csapat lesz ott az osztrák hokiliga rájátszás kvalifikációjában. A Ferencvárost másodpercek választották el ettől, végül azonban Anze Kuralt révén a Hydro Fehérvár AV19 kiénekelte a sajtot Laskawy Ferencék szájából. Az FTC csatára értékelt az NSO Tv kamerája előtt a meccs után.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL), ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban
MET Aréna, 5115 néző. Vezette: Nagy A., Soós, Muzsik, Váczi D.
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER (2) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY CS., Richards, GERLACH (2) / Archibald, Kulmala, KURALT 2 / Cheek 1, Hári J. (1), Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent
FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Hadobás / Hudec, Lindgren (1) / Tyni, Horváth M. / Tóth Gergely, Laskawy – Shaw (1), KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela, Coulter 1, Antonen / Molnár D., Mihalik A., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 42–21
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Őrült meccs volt, nem tudom, volt-e már részem hasonlóban. A Ferencváros vezetett, de aztán kiegyenlítettünk, aztán megint gólt lőttek a vendégek, majd emberelőnyben sikerült egalizálni ismét. Mindkét kapus jó meccset zárt. Büszke vagyok a csapatra, jól küzdöttünk és végül elértük a célunkat.
Timo Saarikoski: – Először is elismerésem a Fehérvárnak. Nem tudom, mit mondhatnék, a srácok mindent beleadtak, közel voltunk a célunkhoz. A mérkőzés képe nem mindig nekünk kedvezett, de keményen védekeztünk, a végén mégis úgy érezhettük, a győzelem a miénk lehet, egy percig nem adtuk fel. Ez a találkozó kicsit olyan volt, mint az egész idényünk, közel voltunk, de nem eléggé.

Jégkorong
13 órája

Drámai végkifejlet az osztrák hokiliga magyar rangadóján – a Fehérvár maradt versenyben

Az utolsó perc kezdetén még az FTC vezetett, ha marad az eredmény, a zöld-fehérek folytathatják az idényt.

 

Hydro Fehérvár AV19 jégkorong FTC-Telekom jégkorong Laskawy Ferenc ICEHL
Legfrissebb hírek

Drámai végkifejlet az osztrák hokiliga magyar rangadóján – a Fehérvár maradt versenyben

Jégkorong
13 órája

NHL: három góllal kikapott a Minnesota, fordított az Anaheim

Amerikai sportok
2026.02.28. 11:30

Osztrák jégkorongliga: az FTC és a Volán is kikapott, az egymás elleni meccs dönt a playoffba jutásról

Jégkorong
2026.02.27. 21:55

A DEAC a BJA HC-vel csap össze férfi jégkorong ob I döntőjében

Jégkorong
2026.02.27. 10:10

Farkas Roland: Mindenki hitt magában és a társaiban a BJA-nál

Jégkorong
2026.02.26. 15:33

NHL: 50 góllal folytatódott a bajnokság az olimpia után

Amerikai sportok
2026.02.26. 11:01

ICEHL: a Salzburg elvitte a pontokat Székesfehérvárról

Jégkorong
2026.02.25. 21:58

Donald Trump kedden a Fehér Házban fogadta a téli olimpián aranyérmes amerikai férfi jégkorong-válogatott tagjait

Téli olimpia 2026
2026.02.25. 12:30
Ezek is érdekelhetik