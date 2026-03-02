Laskawy Ferenc: A kiállítást nem láttam, a játékvezető abból a szemszögből úgy látta, fújható

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL), ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

MET Aréna, 5115 néző. Vezette: Nagy A., Soós, Muzsik, Váczi D.

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER (2) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY CS., Richards, GERLACH (2) / Archibald, Kulmala, KURALT 2 / Cheek 1, Hári J. (1), Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Hadobás / Hudec, Lindgren (1) / Tyni, Horváth M. / Tóth Gergely, Laskawy – Shaw (1), KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela, Coulter 1, Antonen / Molnár D., Mihalik A., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 42–21

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Őrült meccs volt, nem tudom, volt-e már részem hasonlóban. A Ferencváros vezetett, de aztán kiegyenlítettünk, aztán megint gólt lőttek a vendégek, majd emberelőnyben sikerült egalizálni ismét. Mindkét kapus jó meccset zárt. Büszke vagyok a csapatra, jól küzdöttünk és végül elértük a célunkat.

Timo Saarikoski: – Először is elismerésem a Fehérvárnak. Nem tudom, mit mondhatnék, a srácok mindent beleadtak, közel voltunk a célunkhoz. A mérkőzés képe nem mindig nekünk kedvezett, de keményen védekeztünk, a végén mégis úgy érezhettük, a győzelem a miénk lehet, egy percig nem adtuk fel. Ez a találkozó kicsit olyan volt, mint az egész idényünk, közel voltunk, de nem eléggé.