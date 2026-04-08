Szögletből (!) is betaláltak a mieink: az U15-ös válogatott legyőzte Horvátországot

2026.04.08. 19:15
Fotó: MLSZ
felkészülés magyar válogatott U15
Az U15-ös magyar válogatott 2–0-ra megverte Horvátországot felkészülési mérkőzésen, amelyen egy szögletgólt is láthattunk a mieinktől – igaz, hatalmas kapushiba kellett hozzá.

 

A magyar válogatott összetartása húsvétvasárnap kezdődött Telkiben, a négynapos programot pedig a horvátok elleni találkozó zárta. A mérkőzésen a mieink gyorsan kétgólos előnybe kerültek, a 15. percben Szilágyi Nimród szögletből (!) volt eredményes, öt percben Malomsoki Milán duplázta meg a magyar csapat előnyét. A folytatásban mindkét csapatnak voltak kisebb lehetőségei, de az eredmény nem változott, így a magyar válogatott kapott gól nélkül győzte le a horvátokat (2–0) – olvasható az MLSZ-en.

Szilágyi Nimród szögletgólja 25:51-től megtekinthető

U15-ÖS FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Horvátország 2–0 (2–0)
Telki
Magyarország: Rózsa Barnabás – Jáger Bence (Umathum Roland, 82.), Obi Omwughalu, Jónás Attila, Váradi Soma (Farkas Milán, 62.) – Kányássy Gergely (Kurucz Máton, 76.), Szilágyi Nimród (Sitku Zoárd, 46.), Nagy Zétény (Bodó Bence, 46.) – Fodor Félix (Csillag Dominik, 62.), Malomsoki Milán (Deák Olivér, 82.), Bugledits Barnabás (Sarok Levente, 76.)
Gólszerző: Szilágyi (15.), Malomsoki (20.)

 

felkészülés magyar válogatott U15
