Fritsch Róbert: Az aranyéremért utazom az Eb-re

Nem azért táborozik birkózóválogatottunk a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémián, mert másik sportágból szeretne mozdulatokat integrálni, hanem azért, mert a sukorói létesítmény minden igényt kielégítő, nyugodt körülményeket biztosít a tiranai Európa-bajnokságot megelőző finomhangoláshoz.

A pénteki sajtónyilvános edzésen baráti hangulatban fogadta a csapat a médiamunkásokat az impozáns nagycsarnokban. A tréninget megelőzően elkészültek a csapatképek, illetve interjúkat lehetett készíteni a sportolókkal, edzőkkel.

Szőke Alex edzés közben (Fotó: Török Attila)

A kötöttfogású válogatott egyik legrutinosabb tagja, Fritsch Róbert korábban a 72 kilogrammosok között világbajnoki ezüstérmet és Európa-bajnoki címet szerzett, aztán eldöntötte, hogy olimpiai súlycsoportban, a 77 kilogrammosok között szeretné folytatni pályafutását, amelybe, mondhatni, mostanra tökéletesen beleerősödött: tavaly már vb-bronzérmet ünnepelt, és az idei válogatási időszakban két Lévai testvért, a vb- és Eb-ezüstérmes Zoltánt, valamint az Eb-győztes Leventét is maga mögé utasította.

„Ebben az olimpiai ciklusban mindig kemény lesz megküzdeni a válogatottságért, örülök, hogy most én kerültem ki győztesen belőle. A formám egyre jobb, néhány héttel ezelőtt ezt még nem tudtam volna ennyire magabiztosan mondani. Az aranyéremért utazom Tiranába, aztán lesz, ami lesz” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Fritsch Róbert.

A szabadfogású 97 kilogrammosok között tavaly nagy bravúrral Eb-bronzérmet szerző Végh Richárd nem érez magán nagyobb terhet az elért sikere miatt: „Nincs rajtam teher, szeretnék hasonlóan felszabadultan birkózni, mint tavaly – így Végh Richárd. – A mezőny sokat erősödött, nagyon küzdeni kell. Szeretnék dobogóra állni, de a fő célom az, hogy ugyanolyan jól birkózzak, mint 2025-ben.”

Élete első felnőtt Európa-bajnokságára készül a márciusban az U23-as Eb mezőnyén átgázoló Terék Gerda, aki amolyan tesztjelleggel egy kategóriával lejjebb, olimpiai súlycsoportban, 53 kilóban próbál szerencsét Tiranában: „Teljesen más a felnőttmezőny, mint az utánpótlás – fogalmazott Terék Gerda. – Jólesik, hogy megkapom a bizalmat, kíváncsi vagyok, hogyan teljesítek egy súlycsoporttal lejjebb, úgyhogy már nagyon várom.”

A pénteki edzés keretein belül a szabad- és a kötöttfogásúak szőnyegmunkát végeztek, meggyőződhettünk róla, jó formában vágnak neki a kontinenstornának. Ami a hölgyeket illeti: a konditeremben finomhangoltak.

Az albániai Európa-bajnokság jövő hétfőtől vasárnapig tart, a kötöttfogásúak kezdenek, őket követik a hölgyek, majd a szabadfogásúak. A magyar esélyeket jelzi, hogy a nemzetközi szövetség (UWW) tájékoztatása szerint 17 indulónkból 12 kiemelt lesz.