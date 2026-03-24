Romário: Neymarnak ott a helye a világbajnokságon

2026.03.24. 21:40
Noha nem teljesít kiemelkedően a Santosban, Neymart sokan a világbajnokságra készülő válogatottba követelik (Fotó: AFP)
vb 2026 brazil válogatott Romário Neymar
A Santos szélsője 2023 októberében szerepelt legutóbb a brazil nemzeti csapatban, és a soron következő két felkészülési találkozóra sem kapott meghívót.

Egyre nagyobb a zűrzavar és a bizonytalanság Neymar körül. A 34 éves támadó 2023 októberében lépett pályára legutóbb a brazil válogatottban, azóta folyamatosan sérülésekkel bajlódott, a térdét is műteni kellett, és állítólag továbbra sincs tökéletes fizikai állapotban. Nemrég azt is elmondta, dühös és csalódott, amiért Carlo Ancelotti szövetségi kapitány nem hívta meg őt a keretbe a Franciaország (március 26.) és Horvátország (április 1.) elleni felkészülési mérkőzésekre. A hírek szerint egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a Santosban futballozó játékos lemarad a világbajnokságról, kiváltképp, hogy a viselkedésével is akadnak problémák. 

A napokban állítólag erőnléti problémák miatt maradt ki a Cruzeiro elleni keretből, és a mérkőzés idején 24 órán keresztül online pókerezett. Az eset a brazilokat is megosztja, ugyanakkor a válogatott két korábbi meghatározó alakja, Romário és Zico is kiállít Neymar mellett, és mindketten úgy gondolják, hogy a 128-szoros válogatott labdarúgónak ott lenne a helye a világbajnokságon. 

Romário (Fotó: AFP)

„Egy klasszisnak a pályán a helye – idézte az As a Carlo Ancelotti szövetségi kapitánynak üzenő Romáriót. – A brazil válogatottban a legjobbaknak kell futballozniuk. A világbajnokság előtt egy hónap lesz a felkészülési idő, ez elég ahhoz, hogy egy futballista erőnlétileg összeszedje magát. És egyébként is sokkal jobb, ha van a keretben egy olyan kvalitású játékos, mint Neymar, akkor is, ha nincs tökéletes állapotban. Sokkal célszerűbb lenne még így is őt behívni, mint valaki mást. A tehetséget nem szabad elpazarolni, és egyetlen edzőnek sem kellene nélkülöznie őt. Bízom benne, hogy kiharcolja a helyét a válogatottkeretben, és vele hatodszor is sikerül megnyerni a világbajnokságot.”

Zico is a támogatásáról biztosította Neymart, és elmondta, hogy nagyon kevesen rendelkeznek olyan képességekkel, mint ő. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a felkészülési mérkőzésekre nem feltétlen érdemes behívni, mert mindenki tudja, mire képes. A 34 éves támadó eddig három világbajnokságon szerepelt, de a legutóbbin, 2022-ben bokasérülés miatt két találkozót is ki kellett hagynia. 

 

vb 2026 brazil válogatott Romário Neymar
