Mennyire van messze az elittől a Szeged és a Veszprém?

Teljesen más ligában játszott a címvédő német Magdeburg, mint a Szeged a két csapat negyeddöntős párharcában. A BL kölni négyes döntőbe jutásért vívott 120 percnek legfeljebb az első negyedével lehet elégedett Michael Apelgren vezetőedző, amikor a hazai találkozón ötgólos hátrányból még vi a csapata. Aztán a másodikban már kijött a tudásbeli különbség, ami a visszavágón még aggasztóbban nézett ki a Tisza-partiak jövője szempontjából.

A 35–28-as hazai és a 45–37-es idegenbeli vereség 15 gólos különbséget ad ki, nem biztos, hogy a Szeged teljes kerettel sokkal közelebb lett volna a Magdeburg szintjéhez, ami napjainkban a csúcskategóriát jelenti az európai klubkézilabdában.

Amit Bennet Wiegert vezetőedző iránymutatásával 2015 óta, tégláról téglára felépítettek, több mint példaértékű. A német Bundesliga már most is szinte a zsebükben van, a BL-címvédéstől pedig két kölni lépés választja el őket. A csapatsportokban jelenleg kevés nehezebb duplázás van Európában, mint ezt a két sorozatot megnyerni. A Bundesliga hihetetlenül „nyírja” a játékosokat, a BL-ben pedig a mindent eldöntő hétvégén bármi megtörténhet. Június 13-án és 14-én Kölnben fog kiderülni, hogy a THW Kiel 2020-as duplázása óta először képes lesz-e valaki hasonló eredményre.

A Füchse Berlin ebben az idényben nem annyira meggyőző, mint a legutóbbiban, de a Jaron Siewert és Stefan Kretzschmar szeptemberi távozása okozta turbulencián talán már túl van. Nicolej Krickau taktikai hiányosságai a Bundesligában már kijöttek, de a BL-ben ezt némi szerencsével és a világ legjobb játékosával, Mathias Gidsellel el lehet fedni.

A dán szupersztár egészen elképesztő, 9.5-ös gólátlagot hoz eddig az évadban, Mikkel Hansen BL-szezoncsúcsát már túlszárnyalta. Hogy mennyire uralja jelenleg a kézilabdavilágot, a Veszprém elleni párharcnál és annak hetespárbajánál nem kell messzebb menni: 13 gól a Veszprém Arénában, majd 10 gól a visszavágón, hogy aztán kegyetlenül bevágja a mindent eldöntő hetest is.

Jelenleg a két német sztárklub egyértelműen a világ előtt jár, de Carlos Ortega zsenialitását és a Barcát hiba lenne leírni, ahogyan a dán Aalborg is nagyon egyben van, a Sporting elleni őrült párharcból is győztesen jött ki, ami Kölnre extra erőt adhat neki. Sorsolás jövő hét kedden!

Sebastian Frimmel, a Szeged balszélsője: – Az első mérkőzés nagyon rossz második félideje gyakorlatilag megpecsételte a sorsunkat. Tudtuk, mennyire nehéz Magdeburgban pusztán nyerni is, hét-nyolc góllal pedig szinte lehetetlen. Ezért volt nagyon nehéz a visszavágó, hatvan percig koncentrálnunk kellett. Egyáltalán nem volt könnyű dolgunk, de mindent megtettünk, amit tudtunk, sajnálom, hogy ez ennyire volt elég. A Magdeburg fantasztikus csapat. Magnus Saustrup, a Magdeburg beállója: – Ismét nehéz dolgunk volt a Szeged ellen, de nagyon jól sikerült ez a negyeddöntőnk is. Igyekeztünk tartani a nagy tempót, hiába szereztek ők is sok gólt, mi még többet szerettünk volna futni, és a gyors kontráinkban bíztunk. Ez a siker nem magától értetődő, hanem valami olyan, amit meg lehet, és meg is kell ünnepelni! VÉLEMÉNYEK

Hogy a két magyar csapat mennyire van messze a négyes döntő szintjétől? A Szeged nagyon, a Veszprém kevésbé. Igaz, a veszprémiek a tudásuk legjavát kitették a pályára a Füchsével szemben, ami mindenképp erény, főként történetük leggyengébb csoportkörös szereplése után. Az viszont aggasztó, hogy a Veszprém már nem tudott volna ennél jobban játszani, a berliniekben viszont még mindig volt tartalék.

A nyári igazolások közelebb vihetik az Építőket, hogy 2022 után ismét visszatérhessen a kézilabda katedrálisába, a Lanxess Arenába. A kapus Emil Nielsen, a beálló Lukas Jörgensen és a jobbszélső Imre Bence mind-mind csúcskategóriás játékosok, ami azért az elmúlt három-négy évben nem minden veszprémi igazolásra volt elmondható. A szegedieknél nagy fiatalítás és ráncfelvarrás következik, azt tudjuk, hogy Michael Apelgren nagy szerepet szán a 19 éves Fazekas Máténak, ahogyan Rosta Miklós is visszatér, irányító posztra pedig Lukács Péter érkezik, akiben megvan a potenciál, hogy beleerősödjön a BL-mezőnybe.

Az már más kérdés, hogy Dmitro Horiha és Lukas Sandell mennyire tudnak segíteni, hogy közelebb kerüljenek a final four szintjéhez. Mikler Roland a kulcsmeccsek nagy részében még a 42. születésnapjához közeledve is az elitet képviseli, de Nikola Portner állítólagos érkezése úgy kéne a stabilitáshoz, mint egy falat kenyér. Így is újabb két-három évbe beletelhet, mire a reálisan talán csak a 2018 és 2021 közötti időszakban meglévő esély visszajöjjön a négyes döntőre.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

Negyeddöntő. Visszavágók: SC Magdeburg (német)–OTP BANK-PICK SZEGED 45–37 (23–19). Továbbjutott: a Magdeburg (80–65-tel). Füchse Berlin–One Veszprém HC 31–30 – hétméteresekkel 4–3. Tj: a Füchse Berlin (65–65). Aalborg Handbold (dán)–Sporting CP (portugál) 37–36 (18–17). Tj: az Aalborg (68–67-tel). Barca (spanyol)–HBC Nantes (francia) 31–21 (15–12). Tj: a Barca (63–51-gyel)