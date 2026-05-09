Idegenben győzött, másodosztályú marad a Somorja

DUDUCZ TIBOR
2026.05.09. 08:30
Csorba Noel középen 20-asban (Fotó: STK Somorja)
szlovák másodosztály Csorba Noel Somorja
A következő idényben is lesz többségi magyar tulajdonú klub a szlovák másodosztályban, miután a II. liga 29. fordulójában a Somorja 3–2-re győzött a feljutásra pályázó Malzenice otthonában.

„Óriási megkönnyebbülés” – mondta lapunknak közvetlenül a mérkőzés után Csorba Noel, a somorjaiak balhátvédje. A kék-fehérek nem kezdték jól a tavaszt, és edzőváltásra is sor került. Amióta Michal Kuruc ül a kispadon, a Somorja eredményesebben szerepel.

„Nagyon sok munkát fektettünk bele, a mester összerázta a csapatot, de már korábban biztossá kellett volna tennünk a helyünket a II. ligában. Nagy volt rajtunk a nyomás. Bár a játék nem mindig ment tökéletesen, nagyszerűen küzdöttünk. Kicsit később, de végre megvan a bennmaradás.”

A Somorja a Malzenice elleni mérkőzésen meglepte a legfelsőbb osztály felé kacsingató ellenfelét.

Nagy volt az öröm az öltözőben (Fotó: STK Somorja)

„Főleg az első félidőben játszottunk remekül, három gólt is szereztünk. A szünet után sokáig tartottuk magunkat, a helyzeteink azonban nem mentek be, és a végén a hazaiak szépítettek. A megérdemelt győzelmünket már nem tudták elvenni. Mi lehetett az egyik titka a nagy sikerünknek? Talán a héten a csapatvezető, Csölle Roli által készített steakek (mosoly). Óriási volt az ünneplés már az öltözőben is. A hétvégén egy kicsit pihenünk, majd hétfőtől készülünk a pénteki, utolsó mérkőzésünkre. Otthon játszunk, és szeretnénk örömet szerezni a szurkolóinknak, hiszen ebben az évben hazai pályán még nem nyertünk…” – mondta Csorba Noel, aki pénteken is a legjobbak között volt, egy gólpasszt is adott.

A 19 éves magyar játékos, akinek kölcsönszerződése az idény végén lejár, nagyon szurkol azért is, hogy anyaegyesülete, az ETO FC bajnok legyen az NB I-ben.

 

