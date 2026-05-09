Bárány Donát: Erősebben akarok visszatérni!

– Már gipsz nélkül?

– Igen, körülbelül másfél hete lekerült a lábamról – mondta lapunknak Bárány Donát, a debreceniek 25 éves csatára, aki a március 31-i, Görögország elleni (0–0) felkészülési mérkőzésen sérült meg az első félidőben, egy belépő után elszakadt a külső és belső bokaszalagja a bal lábában. Az orvosi vélemények szerint elkerülhetetlenné vált a műtéti beavatkozás, amelyre április 15-én került sor. – Jelenleg amolyan csizmában kell lennem, ez csak bizonyos százalékban engedi behajlítani a térdemet és védi a bokám. A terv szerint a héten elhagyom a mankót is, vagyis szép lassan haladunk előre. Nemcsak az állapotom, hanem a hangulatom is javul.

– Mi a következő lépés?

– A csizmát a gipsz levétele után még négy hétig kell viselni, vagyis még két és fél hétig lesz rajtam – várom, hogy lekerüljön, mert szinte egész nap rajtam van, abban kell aludnom, hát mit mondjak, nem valami kényelmes… Ha elhagyom, már csak bokarögzítőt kell felvennem, az is szintlépés. Lekopogom, eddig jó ütemben haladunk, a bokám, a lábam persze fáradtabb a sok gyakorlat után, de ez természetes. Fájdalmam már nincs, most azon vagyunk a rehabilitáció során, hogy minél hamarabb visszaépítsük az izmokat, ami pedig megmaradt, azt tartsuk megfelelő állapotban. A vádlimat egyelőre csak óvatosan lehet terhelni, a bokám mozgástartományát kell növelni, persze csak az utasításoknak megfelelően. A célom nem lehet más, mint hogy erősebben térjek vissza!

– Mikor futballozhat újra? Az orvosok azt mondták, ilyen műtét után három-hat hónapot kell kihagyni.

– Ez nyilván elég tág időintervallum, bízom benne, hogy három-négy hónap után már pályára léphetek. Ez persze attól is függ, hogy bizonyos terhelésekre miként reagál a bokám, a testem, nem szabad elkiabálni semmit. Minden menet közben derül ki, az biztos, hogy siettetni nem szabad a visszatérést, néhány napon vagy héten semmi sem múlhat. A legfontosabb, hogy gyógyuljak meg, az orvosok pedig adjanak zöld jelzést az edzéshez, a játékhoz.

Ebben az idényben már négyszer fordult elő, hogy a DVSC hazai bajnokiján több mint tízezer néző drukkolt a helyszínen. Az augusztus 17-i, Nyíregyháza Spartacus elleni meccset (1–2) 12 646-an látták a Nagyerdei Stadionban, két héttel később a Ferencváros érkezett Debrecenbe (0–3), ekkor 10 674-en váltottak jegyet. Az idén március 14-én újra a Szpari ellen (1–1) ültek sokan a lelátón, összesen 10 884-en. A legtöbben április 5-én jöttek össze: 16 876-an ültek a lelátón a Ferencváros elleni bajnokin (0–2). A hírek szerint tízezernél több néző lehet ötödik alkalommal is, mert jelentős az érdeklődés a május 16-i, Újpest FC elleni idényzáró bajnokira – a DVSC tájékoztatása szerint már több ezer jegy gazdára talált. Az Újpest elleni bajnokin is több mint tízezer néző lehet a Nagyerdei Stadionban

– Sohasem jön jókor egy-egy sérülés, de esetében ez hatványozottan igaz: ment a gólkirályi címért – tizenkét gólig jutott – az NB I-ben, bemutatkozott a válogatottban, majd kidőlt a sorból. Ez mennyire viselte meg a lelkét?

– Nyilván dühített, de már sokkal jobban kezelem ezeket a szituációkat, mint korábban. Emlékszem, 2021 decemberében műtötték meg az Achilles-inamat, nagyon magam alatt voltam: az első NB I-es idényemet futottam, még csak huszonegy voltam, rengeteg kérdőjellel és bizonytalansággal a fejemben, hogy így mi lesz velem. Ezt most elfogadtam, és türelemmel végzem a munkámat. Rutinosabb lettem, s már úgy fogom fel, hogy most arra is jut idő, amire a bajnoki pörgésben csak kisebb hangsúlyt tudok fektetni: specifikusabban edzhetek, olyan izomcsoportokat is megmozgathatok, amelyekre máskor nem feltétlenül jut idő. Tudatosabbá váltam. Az pedig külön motivációt jelent, hogy tapasztalhattam, milyen a válogatottban futballozni, ott készülni. Minél hamarabb vissza akarok térni a nemzeti csapatba is!

– S ezt biztosan a DVSC színeiben teheti meg, hiszen április végén 2029. június 30-ig meghosszabbította szerződését. Egyértelmű volt a maradása?

– Ilyen döntésnél mindig gondolkodni, mérlegelni kell, mi a legjobb lépés a karrier szempontjából, de úgy éreztem, hogy miután a klub bízik bennem, meg kell hálálnom. Korábban is többször elmondtam, szeretném kipróbálni magam légiósként, de nem görcsölök rajta. Ha nem sikerül, akkor nem, ha igen, akkor meglátjuk, mire viszem külföldön.

– A Debrecen a jövő héten az Újpestet fogadja, s bár már nincs a saját kezében a sorsa, előfordulhat, hogy a dobogó harmadik helyén végez.

– Nekünk egy feladatunk van: legyőzni az Újpestet Debrecenben, és várni, hogy a Diósgyőr mit játszik odahaza a Pakssal. Ugyanannyi, ötven pontot szereztünk, mint a tolnaiak, meglátjuk, botlanak-e, vagy sem – a csapatunkat természetesen motiválja az éremszerzés lehetősége. Sajnálom, hogy ebben már nem segíthetek, de a lelátón szurkolok a srácoknak, hogy meglegyen a bronz.

1. ETO FC 32 19 9 4 64–30 +34 66 2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64–31 +33 65 3. Paksi FC 32 14 8 10 60–45 +15 50 4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49–40 +9 50 5. Zalaegerszegi TE 32 13 9 10 49–40 +9 48 6. Puskás Akadémia 32 13 6 13 41–41 0 45 7. Újpest FC 32 11 7 14 47–55 –8 40 8. Kisvárda 32 11 7 14 36–48 –12 40 9. Nyíregyháza Spartacus 32 10 9 13 45–55 –10 39 10. MTK Budapest 32 9 10 13 53–60 –7 37 11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38–62 –24 28 12. Kazincbarcika 32 6 3 23 29–68 –39 21 az állás



