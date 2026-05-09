Toon Raemaekers karrierje első trófeájáért küzd a Ferencvárossal

A huszonötödikre pályázik a Ferencváros – már ami a Magyar Kupa-győzelmek számát illeti. Megjósolhatatlan, ki lép elő főszereplővé a ZTE FC elleni szombati összecsapáson, de az tény, hogy Toon Raemaekers nagyon várja a kezdő sípszót. A zöld-fehérek 25 éves belső védője pályafutása belgiumi időszakában rendre kisebb csapatokban futballozott, karrierje során még nem szerzett semmilyen címet – nem meglepő tehát, hogy kíváncsi rá, milyen érzés magasba emelni a kupát, vagy amikor a nyakába akasztják az aranyérmet.

„A Mechelen játékosaként kölcsönben máshol szerepeltem, amikor a csapat bejutott a Belga Kupa döntőjébe, úgyhogy ez lesz az első finálém – mondta lapunknak a Ferencváros egyik legtöbbet foglalkoztatott labdarúgója, aki a 49. mérkőzését játszhatja az idényben. – Pályafutásom során most állok a legközelebb ahhoz, hogy címet nyerjek, elhiheti, mennyire várom a szombat estét. Élvezni akarom a pillanatot, és ha minden jól megy, a mérkőzés után ünnepelhetünk – de ne szaladjunk ennyire előre, mert nagyon nehéz párharc elé nézünk.”

Noha papíron jelentős a különbség a két csapat között, Toon Raemaekers emlékszik a Ferencváros és a ZTE FC közötti idénybeli találkozókra: mindkettőt a zalaegerszegiek nyerték meg.

„Minden tiszteletem az ellenfélé, nagyon jó csapat. Sok a veszélyes játékosa, különösen az elöl lévők emelkednek ki. A dél-amerikaiak között akadnak rendkívül gyorsak és technikásak, szeretnek cselezni, nehéz megállítani őket. Joao Victort több meccsen láttam villogni, nem lesz egyszerű a semlegesítése. A Zalaegerszeg szeret hátulról építkezni, más csapatokkal ellentétben nemcsak a kontraakció lehetőségére vár, miközben veszélyesek az ellentámadásai. Élvezetes, jó iramú futballt szeret játszani, de ha úgy teljesítünk, mint az Újpest ellen vagy a legutóbbi egymás elleni meccsünkön a kiállításig, nehezen birkózik meg a letámadásunkkal.”

Noha különleges meccs lesz a szombati, a belga középhátvéd éppen úgy készül rá, mint bármelyik másikra.

„A mérkőzés előtti napon pesztós tésztát készítek magamnak, másnap reggel pedig a nyújtógyakorlataim után palacsintát sütök. Ezen kívül nincs rituálém vagy rongyosra hallgatott lejátszási listám, inkább csak pihenek, amennyit tudok.”

A Ferencváros május 9-én és 16-án is összecsap a Zalaegerszeggel, 16-án az NB I záró fordulójában – Toon Raemaekers szerint nem kérdés, melyik meccs a fontosabb.

3. forduló: Szarvaskend (vármegyei I., idegenben) 15–0 (4–0) 4. forduló: Békéscsaba (II., otthon) 4–0 (3–0) Nyolcaddöntő: Csákvár (II., otthon) 4–0 (4–0) Negyeddöntő: Kazincbarcika (semleges helyszínen) 5–0 (5–0) Elődöntő: ETO FC (otthon) 2–2 (2–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel: 3–2 Az FTC ÚTJA A PUSKÁS ARÉNÁIG

„Mindig a következő, tehát jelenleg kizárólag a Magyar Kupa megnyerése a célunk – aztán majd vasárnaptól a bajnoki cím megszerzéséért teszünk meg mindent. Jó érzés volt úgy készülni a héten, hogy az Újpestet öt góllal legyőztük a múlt hétvégén, ez önbizalmat ad. Nagyszerű a hangulat az öltözőben, csupa pozitív személyiségű srác alkotja a csapatot, támogatjuk egymást, amiben csak lehet. Az, hogy a bajnokságban a második helyen állunk, nem nyomta rá a bélyegét az edzésekre, koncentráltan készültünk a kupadöntőre.”

Megkérdeztük, hogyan tekint csapata, valamint a saját évadjára, s a szombati finálé mekkora hatással lesz az FTC idényének megítélésére.

„Ha nem nyerjük meg a bajnokságot, kudarcnak tűnhet, hiszen a klub sorozatban hétszer lett aranyérmes. A Magyar Kupa-cím sokat jelentene mindenkinek, ahogyan a nagyszerű Európa-liga-szereplésünk is rengeteget adott. Ezzel együtt bízom abban, hogy az évad végén két kupával leszünk gazdagabbak. Ami engem illet, ez az első idényem légiósként, szerintem egész jól alakul. Az elején nem ment úgy a játék, mint mostanában, kellett egy kis idő, mire belerázódtam. Otthon érzem magam a klubnál, van önbizalmam, ami jó hatással van a teljesítményemre. Szeretek Magyarországon élni, Budapestet gyönyörűnek tartom – bízom benne, hogy a városhoz fűz majd pályafutásom első trófeájának emléke.”