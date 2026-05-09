Röplabda: tökéletes összhangban a Zsombók testvéri tandem

Kevés tehetségesebb röplabdázót találunk a sportági utánpótlásban a 2009-es születésű Zsombók Annánál és ikertestvérénél, Zsombók Eszternél. A nyári Eb-re egyenes ágon kijutó U18-as válogatottnak mindketten oszlopos tagjai, és eközben mindketten két éve már az Extraligában edződnek a Vasas SC színeiben. Ráadásul már 16 évesen alaposan le is tették a névjegyüket: Anna toronymagasan a felnőttélvonal legjobb blokkolójaként fejezte be a szezont, mindeközben Eszter – aki az említett fiókcsapat mellett a klub első együttesében, a Vasas Óbudában is rendszeresen pályára lépett az idényben – a pontszerzők listáján a nyolcadik legjobb volt (öt légiós mellett csupán két jobb magyar játékos teljesített nála jobban).

Amikor a fiókcsapattal két éve bekerültünk az Extraliga mezőnyébe, nem gondoltam volna, hogy Esztivel közösen majd ennyire hamar ilyen jó teljesítményre leszünk képesek

– kezdte Anna. – Kőnig Gábor vezetőedzőnknek mindenképpen sokat köszönhetünk, különedzéseket tartott nekünk, pluszban is foglalkozott velünk, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt két szezonban ugrásszerű fejlődésen mentünk keresztül. Ez a folyamat azt mutatja, hogy a belefektetett munka tényleg megéri. Álmaimban sem hittem volna, hogy majd tizenhatévesen én vezethetem a blokklistát az Extraligában. Természetesen, ez nagy büszkeséggel tölt el, és fontos pozitív visszajelzés számomra a karrieremben. Esztivel egyébként kísértetiesen hasonló személyiségek vagyunk, A pályán és azon kívül is abszolúte egy húron pendülünk. Megbízunk egymásban, és tényleg imádom, hogy van egy ikertestvérem, akivel mindent megoszthatok az életemben, így a sportban is.

Jobb testvérek nem is lehetnénk, mindig maximálisan támogattuk egymást, soha nem rivalizáltunk a másikkal, hanem sokkal inkább az első számú támaszai voltunk egymásnak.

Időközben biztossá vált, hogy a nyártól mindketten a bajnoki címvédő, évek óta itthon egyeduralkodó Vasas Óbuda keretét erősítik, de ezt megelőzően még a felnőttválogatottban is kipróbálhatják magukat, ugyanis első alkalommal meghívót kaptak a nemzeti csapatba.

Örülök, hogy a következő idényben is folytathatjuk a közös kalandunkat a testvéremmel, Pannival, de már az első csapatban

– nyilatkozta a másik testvér, Eszter. – Hatalmas megtiszteltetés, hogy ilyen fiatalon meghívót kaphatunk a felnőttválogatottba, izgatottan várom, hogy milyen lesz belekóstolni a „nagyok” légkörébe. Biztosan sokat fogunk tanulni a felnőttek között. Büszke vagyok arra, hogy együtt mostanra már ilyen magas szintre el tudtunk jutni, ráadásul egyszerre sikerül ezt a mérföldkövet elérnünk, ami ugyancsak különlegessé teszi az egészet. Igazából kiskorunktól kezdve elválaszthatatlanok vagyunk, folyamatosan párhuzamosan haladt a pályánk, és segítettük egymást.

Szinte soha nincs köztünk feszültség, igazából nem is szoktunk összekapni, annyira mindig mindenben egyetértünk. A mentalitásunk is hasonló: soha nem adjuk fel, küzdünk minden egyes pontért a végsőkig.

(Kiemelt képen: Zsombók Anna (balra) az Extraliga legjobb sáncolójaként zárta az évadot, miközben ikertestvére, Eszter a pontszerzésben remekelt Forrás: Vasas Röplabda)